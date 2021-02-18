 

В Берлине полиция избила семью россиян и отобрала у них троих маленьких детей

18.02.2021, 22:00, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Евгений и Юлия Зайберт на протяжении шести лет жили в обычной квартире в Берлине. У них было трое детей шести, четырёх и двух лет. По словам родителей, к ним регулярно наведывались представители опеки и ведомства по делам молодёжи. При этом кто именно вызывал эти службы – неизвестно.

Семья была убеждена, что поводов для беспокойства у них не было, как и оснований разлучать их с детьми. Однако в один день всё изменилось: в жилище нагрянула полиция, которая перевернула дом вверх дном и начала всё фотографировать и обыскивать, при этом ордера на обыск Евгению и Юлии не представили. После этого правоохранители отвели мужчину и женщину в разные комнаты и избили. По словам Юлии Зайберт, её тело было в гематомах.

Но на этом неприятности не закончились. Как рассказала женщина, её детей в полураздетом виде выволокли на улицу, где было холодно.

На следующий день Евгений и Юлия пошли в ведомство по делам молодёжи. Там на их вопросы ответили, что условия содержания детей были слишком неблагоприятными, и служба не могла позволить им остаться там жить. При этом что произошло с детьми, каково их самочувствие и где они находятся – родителям не сообщили.

Вскоре представители органов опеки прислали семейной паре письмо, где говорилось, что дети находятся в клиники защиты детей. Врачи запросили их детские карты пациента, удостоверения о вакцинации и тетради обследования.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Заболевание глаз у диабетиков связали с повышенным риском тяжелого течения COVID-19

19.01 / Повод отнять у Минска чемпионат мира по хоккею возник сразу после победы Лукашенко на выборах – аналитик Кабанов

27.09 / Мнение: “Экономика Третьего Рейха: Крупп”

10.10 / Мнение: Перемирие в Нагорном Карабахе

17.07 / Мнение: “Демонстрация мощи” в Южно-Китайском море

29.11 / Мнение: Мифы о царском голоде, свобода без паспортов и электронный паспорт

22.08 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

11.09 / Мнение: О надвигающемся на Россию голоде

11.11 / Мнение: Музеи Москвы: выставки закрывают, постоянные экспозиции оставляют работать

30.12 / Дедушки правого террора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска