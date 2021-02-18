Личное: “Еще нерыба”

18.02.2021, 21:48, Разное

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Мне периодически пишут старшеклассницы и старшеклассники с просьбой добавить в друзья.

Несовершеннолетних я в комментаторы не добавляю. Дождитесь 18 лет, а лучше 21.

Совершеннолетие начинается скорее в 21, чем в 18.

Хочу привести этот смешной запрос в друзья, чтобы рассказать о главных ошибках парней-старшеклассников, которые читают мой блог и другие блоги об отношениях с девушками.

van4esko

Здравствуйте, Эволюция,

Я мальчик и мне 17 лет. Начал читать ваш блог, когда не получилось “завалить лань”. Несмотря на то что я занимаюсь лёгкой атлетикой (если считать перерывы, почти 10 лет), есть проблемы с имиджем, поэтому девчонки не видят во мне самца. Думаю, что сейчас я на правильном пути и понимаю, что для развития и роста нужно взаимодействовать с этим миром так, чтобы он сам хотел со мной делиться. Также, я думаю, что я ещё нерыба, потому что часто наблюдаю то, как ухожу в себя, когда нужно взаимодействовать. Надеюсь, я смогу быть полезен вам и читателям вашего блога.

С уважением,

Ваня

Парни, с ранних лет важно усвоить следующее.

1. “Завалить лань” относительно девушек – самое плохое, что может прийти вам в голову. А если вы это еще и произносите вслух, тем более пишете, все намного хуже.

С такими мыслями и тем более с таким словарем вы будете вызывать у девушек только одно желание – посильней вас унизить.

Более того, вы будете вызывать раздражение у других парней и особенно у мужчин постарше. У некоторых будут чесаться руки дать вам подзатыльник, морально или даже физически, чтобы вы о себе не мнили.

Почему так, друзья? Можете объяснить “мальчику”.

2. Писать о себе “я мальчик” и при этом стремиться быть “самцом” – это еще один повод оказаться лохом и лузером, и для девушек и для других мужчин.

Мальчиком вы были в пять лет. В 17 вы уже парень или молодой человек. И ваша девственность не имеет к этому никакого отношения. Об этом вообще не надо ни размышлять, ни говорить, это никого не касается.

Друзья, объясните этому автору и ему подобным, почему нельзя называть себя мальчиком.

А еще расскажите ему, почему нельзя произносить слово “самец” в присутствии других людей, все равно какого пола. Тем более если говорите о себе. Даже если говорите о своих мечтах.

Есть табу для межполового общения и внутриполового на половые темы. Вот “самец” и “завалить лань” – такие табу. Понятно, почему?

Другие пусть зовут вас самцом, это их дело. Иногда это может быть даже комплимент. И мальчиком пусть зовут хоть до 40 лет, женщинам это позволено, особенно старшего возраста, старшим мужчинам тоже чаще всего, если это не говорится с явным пренебрежением. А. сами вы – нет!

До большинства никак не доходит, что многое про вас могут говорить другие и вы про других, но про себя нет. Как слово “кушать”. Только великое множество вещей намного хуже звучат, чем “кушать”, если вы их говорите про себя, тогда как про других – нормально. Назовете такие слова?

3. Не получится взаимодействовать с миром, если цель – чтобы с вами поделились.

Ваша хлеборезка всех отпугнет.

Вашим намерением должна быть польза для других. Это само по себе уже много, если вы действительно полезны, это уже – ваша значимость и ценность.

И это действительно ведет к вознаграждению чаще всего, но фокусироваться на этом нельзя.

Кто объяснит почему нельзя фокусироваться и как это мешает?

4. Этот автор считает себя пока нерыбой, а, научившись не уходить в себя, надеется стать рыбаком.

Если он так же собирается взаимодействовать с миром, как взаимодействует с блогом, ему придется пережить много бед.

Понятно каких?