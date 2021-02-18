Мнение: Спад

18.02.2021, 21:42, Разное

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Сезон ОРЗ подходит к концу, и чудесным образом на спад идет заболеваемость Ковидом. При этом темпы и уровень вакцинации настолько невелики, что падение заболеваемости есть величина, совершенно не зависящая от этого мероприятия. Настолько не зависящая, что даже пропаганда не рискует петь оду радости чудесному избавлению от ужасной напасти.

Стоит понимать, что в силу текущей специфики статистика существенно отличается от всех предыдущих. Если ранее в ходе гриппозных эпидемий регистрировались именно заболевшие и обратившиеся за помощью (которых на пике эпидемии было около 250-300 тысяч человек в сутки на всю страну), то нынешние полтора десятка тысяч на всю страну – это те, чей тест показал положительный результат. Сколько внутри этого числа действительно больных, статистика ответ не дает.

Наведенный террор и психоз постепенно спадают, люди получают возможность думать самостоятельно. И у них, без сомнения, рано или поздно возникнут вопросы. Главный из которых – что это было? То, что "эпидемия ковид" – это какая-то грандиозная афера, сомнений не вызывало практически с самого начала, но вопрос теперь стоит несколько иначе: почему российское руководство включилось в эту аферу и целый год кошмарило население и экономику страны? И кто ответит за это мошенничество? Кто ответит за парализованную систему здравоохранения и дополнительные сотни тысяч умерших от не оказанной вовремя помощи? Это уже не просто экономические потери. Это жизни людей, которых кто-то убил. При чем "кто-то" – это точно не вирус, у этого "кого-то" точно есть фамилия, имя, должность. Четверть миллиона погибших "сверхнормативно" – это чудовищно много. За девять лет войны в Сирии погибло полмиллиона человек. Тут управились за год. Вопрос – кто с кем воюет в России? И ответ выглядит предельно очевидным – власть с народом. Другого объяснения просто нет.

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