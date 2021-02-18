Мнение: «Ненужный» российский газ, рекорд несырьевого экспорта и 660 рублей за киловатт

18.02.2021, 21:36, Разное

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1. Замерзающая Европа бросилась скупать российский газ, от которого её лицемерно пытаются отлучить американцы. Запасы в европейских газохранилищах упали до опасно низкого уровня. Особенно плохо обстоят дела у беспечных теплолюбивых французов:

https://lenta.ru/news/2021/02/16/fr/

Франция стала экстренно скупать российский газ в 2021 году на фоне морозов, которые обрушились на Европу. Это следует из заявления российского газового монополиста «Газпрома», которое компания опубликовала в своем Telegram-канале. Экспорт топлива в эту страну с начала 2021 года увеличился почти в 1,5 раза.

«Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ — сокращаться», — отметили в «Газпроме». Запасы топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) во Франции упали ниже 30 процентов, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. По информации на 15 февраля, в Германии они сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, в Чехии — до 41,08 процента, в Польше — до 52,27 процента.

Ранее стало известно, что из-за холодной зимы Германия с 1 по 10 февраля увеличила закупку российского газа почти на 50 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

2. Очередные достижения «страны-бензоколонки»:

https://vz.ru/news/2021/2/17/1085422.html

Объем несырьевого неэнергетического экспорта из России в 2020 году вырос почти на 4% по сравнению с показателем 2019 года и составил 161,3 млрд долларов, сообщила гендиректор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

«Несмотря на все сложности, российский экспорт несырьевых неэнергетических товаров в прошлом году поставил рекорд. По итогам 2020 года мы достигли психологической границы в 161,3 млрд долларов экспортных поставок, что выше, чем в 2018 (154,3 млрд долларов) и 2019 (155,1 млрд долларов) годах», – передает ТАСС слова Никишиной.

По данным РЭЦ, основную часть структуры несырьевого неэнергетического экспорта сформировали металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%). В экспорте АПК наибольший рост показали экспортеры пшеницы (поставки выросли более чем на 1,8 млрд долларов) и подсолнечного масла (более чем на 600 млн). В РЭЦ напомнили, что в 2020 году аграрии России собрали второй по объему в истории страны урожай зерна в размере 133 млн тонн.

161,3 миллиардов долларов – это почти половина всего экспорта России.

3. На фоне рекордных холодов цены на электричество на юге США выросли сразу в сто раз:

https://lenta.ru/news/2021/02/17/elprice/

В американском штате Техас поставщики резко подняли цену на электроэнергию. Об этом сообщает радио NPR.

Причиной взвинчивания цен стали рекордные для этого региона морозы. По данным Управления энергетической информации США, до недавнего времени средняя цена на электроэнергию в Техасе составляла немногим более 12 центов за киловатт-час (около 5,8 рубля). Однако в минувшую пятницу цена подскочила до 30 центов, а за выходные ценник вырос еще больше.

При высоком спросе и повышении цен на рынке оптовые цены на электроэнергию в понедельник превышали 9000 долларов за мегаватт-час. При этом в среднем каждый месяц потребитель коммунальных услуг в США использует около 0,87 мегаватт-час.

Несмотря на высокую цену, более 4,4 миллиона жителей в Техасе столкнулись с отключением электричества. Власти начали расследование, чтобы не допустить дальнейших отключений.

Отключения света уже привели в жертвам. Так, четыре человека, в том числе трое детей, умерли в пожаре, пытаясь согреться в доме с помощью камина.

9000 долларов за мегаватт-час это примерно 660 рублей за киловатт-час по нынешнему курсу. Только представьте себе, если нечто подобное вдруг произошло бы в России.