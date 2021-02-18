Генкоструткор рассказал о двухэтапной миссии по отправке космонавтов РФ на Луну

18.02.2021, 21:30, Разное

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Генконструктор бюро «Салют» Сергей Кузнецов пояснил о подробностях двухэтапной миссии по отправке космонавтов РФ на Луну. Сначала людей доставят на МКС или Российскую национальную орбитальную станцию, а уже оттуда они отправятся в сторону спутника.

Изначально предполагалось, что полёт к Луне с российскими космонавтами на борту пройдёт в один этап. Для этого планировалось использовать сверхмассивный ракетоноситель «Енисей», но глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о модернизации ракеты. Таким образом до 2032 года космический аппарат не будут строить. Для лунной миссии используют ракеты «Ангара». Одна доставит модуль с космонавтами на МКС или, если её выведут из эксплуатации, на Российскую национальную орбитальную станцию. После этого россияне дождутся другого ракетоносителя и уже с борта космической станции полетят в сторону Луны.

Сергей Кузнецов не оставил без внимания имеющиеся сложности. Для того, чтобы успешно доставить российских космонавтов на поверхность Луны потребуется минимум четыре запуска ракеты «Ангара». Для этих ракетоносителей есть только два возможных космодрома: Плесецк и Восточный. Причём некоторые модели ракеты можно запустить только с последнего. Таким образом длительность миссии сильно увеличивается. К этому стоит прибавить, что МКС планируют вывести из эксплуатации в 2024 году и РФ придётся доставлять в космос новые модули для своей собственной станции.

Источник: ria.ru