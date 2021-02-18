Ученые: Сидячий образ жизни плохо влияет на умственные способности

18.02.2021, 21:30, Разное

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Учёные из Университета Иллинойса (США), под руководством профессора Доминика Пиндуса, установили, что сидячий образ жизни плохо влияет на умственные способности. Человеку сложнее сосредоточиться на выполнении задачи.

В эксперименте принимали участие респонденты в возрасте от 25 до 45 лет. У всех были признаки ожирения или избыточного веса. Также все участники вели малоподвижный образ жизни и старались минимизировать физические нагрузки. Всем проводили электроэнцефалограмму мозга и вешали на пояс акселерометры, которые они были обязаны носить в течение семи дней в часы бодрствования. Всю группу тестировали с использованием задач на умственные способности. Помимо этого, учёные проверяли их концентрацию и степень влияния внешних раздражителей. Оказалось, что абсолютно все люди с ожирением плохо усваивали информацию и демонстрировали низкие показатели умственной активности. Это подтверждали и записи с ЭЭГ.

Несмотря на столь выраженную закономерность, эксперты всё же сомневаются в полученных данных. Профессор Пиндус отметил, что на результаты тестов могли повлиять другие факторы. В частности, сниженная концентрация и постоянное отвлечение от задач на раздражители не давали сосредоточиться и, как следствие, задействовать весь потенциал интеллекта. Подобные выводы свидетельствуют о том, что люди, ведущие малоподвижный образ жизни, хуже других выполняют любые поставленные перед ними задачи и чаще отвлекаются.

Источник: www.ridus.ru