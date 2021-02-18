Врач Логина предупредила о вреде неправильного употребления аскорбиновой кислоты

18.02.2021, 21:30, Разное

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Врач Надежда Логина заявила, что неправильное употребление аскорбиновой кислоты может нанести вред здоровью. По ее словам, витамины представляют собой лекарственные средства, поэтому их нельзя на постоянной основе использовать в синтетической форме.

Чтобы обеспечить организм всеми нужными элементами, необходимо придерживаться правильного рациона питания, в частности, есть достаточно свежих фруктов и овощей. Некоторые витамины имеются в продуктах животного происхождения, в том числе, в рыбе. Сейчас можно сдать анализы, чтобы понять, каких элементов не хватает организму для правильного функционирования. В ряде случаев гипервитаминоз является опаснее, нежели нехватка витаминов.

Аскорбиновая кислота, употребляемая в форме таблеток, часто провоцирует раздражение слизистой ЖКТ. Пациентам с обостренным гастритом или же язвой нужно с огромной осторожностью относиться к свежевыжатым сокам, их категорически нельзя пить утром натощак. Медик посоветовала смешивать напитки с водой.

Источник: tvzvezda.ru