В Закарпатье у двух человек обнаружили малярию

18.02.2021, 21:24, Новости дня

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В Закарпатской области в феврале зарегистрировали два случая заболевания малярией. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

“Заболели мальчик в возрасте один год и 10 месяцев и его мама, прибывшие в Украину в конце января из Республики Конго. По словам матери, ребенок переболел малярией примерно три месяца назад”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сначала у ребенка поднялась температура до 39 °C. После этого появилась лихорадка и поднялась температура, симптомы появились и у матери.

Через неделю после того, как женщина с сыном приехали в Украину, они обратились за помощью к врачам. Анализы показали у пациентов возбудитель малярии P. falciparum (++).

Больным назначили лечение, их состояние удовлетворительное. “Эпидрасследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются”, – сообщили в ЦОЗ.

За прошедшие полгода в Украине малярию выявили во Львовской, Одесской областях и Харькове. Все случаи были привозными из стран Африки. Умерли два человека – 27-летний и 44-летний мужчины.

Малярия – инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусе инфицированными комарами. Ежегодно от этой болезни умирает более 400 тыс. человек, большинство из которых – дети в возрасте до пяти лет.

Передача малярии происходит в 91 стране мира, в основном это страны Африки, Азии, Южной и Северной Америки. В Украине передачи малярии комарами не происходит и сейчас все зарегистрированные случаи заболеваний – завезенные, отмечали в ЦОЗ в конце 2020 года.

Первую в мире вакцину от малярии начали тестировать в африканской Малави в апреле 2019 года.

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