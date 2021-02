Серена Уильямс расплакалась после поражения в Australian Open

18.02.2021, 21:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс 18 февраля проиграла в финале Australian Open японке Наоми Осаке.

На пресс-конференции после матча Уильямс расплакалась. Об этом в Twitter сообщил журналист USA Today Sports Ден Волкен.

На вопрос, собирается ли спортсменка продолжить борьбу, Уильямс ответила: “Не знаю. Если я когда-нибудь захочу попрощаться, я никому об этом не скажу”.

После вопроса об ошибках в матче с Осакой американка расплакалась и покинула пресс-конференцию.

Here’s Serena choking up and walking out on her press conference pic.twitter.com/99YwaDWBlI

— Dan Wolken (@DanWolken) February 18, 2021

Позже Уильямс написала в Instagram, что ее выступление в Мельбурне не было идеальным.

“Для меня большая честь играть перед всеми вами. Ваша поддержка, ваши аплодисменты, я хотела бы играть для вас лучше. Я навсегда в долгу и благодарна каждому из вас”, – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Serena Williams (@serenawilliams)

Серена Уильямс – четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах. На ее счету 38 побед в турнирах Большого шлема. Она четыре раза становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии: в 2001-м, 2003-м, 2009-м и 2010 году.

—