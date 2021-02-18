 

Минобороны закупило для армии непригодные аппараты ИВЛ на 11 млн грн – ГБР

18.02.2021, 21:24, Новости дня
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Государственное бюро расследований заявило о закупке должностными лицами Минобороны непригодных для эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом 18 февраля пишет пресс-служба ГБР.

По данным следствия, в мае 2020 года командование медицинских сил ВСУ закупило аппараты искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако, утверждают в ГБР, их комплектация и характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование изделий по прямому назначению.

16 февраля следователи провели обыски у фигурантов дела и изъяли электронные носители информации, телефоны и документы, которые “подтверждают преступную деятельность”. Следственные действия продолжаются.

По какой статье открыто уголовное производство и объявлено ли кому-то подозрение, в ГБР не уточнили.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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