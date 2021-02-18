 

Захарова заявила о своей вере в завершение строительства «Северного потока – 2»

18.02.2021, 21:20, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что верит завершение строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Я в это абсолютно верю. Это же вопрос веры. Я в это верю. Я верю, что Европа, в частности ФРГ, сохранит прагматику. Я верю в то, что это часть их сути и сути их политики и что прагматика восторжествует. Потому что это правильная прагматика. Она же бывает разной – среднесрочная, краткосрочная, долгосрочная. Это средняя и долгосрочная прагматика», – сказала дипломат в эфире программы «Антонимы»  с Антоном Красовским в YouTube.

Ранее президент Владимир Путин выразил мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.

Тем временем США подтвердили готовность ввести санкции против «Северного потока – 2». В свою очередь в МИД России заявили, что американские санкции не помешают завершить проект.

В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.



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