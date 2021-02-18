 

Мнение: Склонен к побегу

18.02.2021, 21:12, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В личном деле узника «Матросской тишины» Алексея Навального нарисовали красную полосу, а на двери камеры повесили табличку  «склонен к побегу».

Дело в том, что Навального поставили «на профилактический учет как склонного к побегу».

«Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: „Это шутка такая? Розыгрыш?“ А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись», — сообщил Навальный. И добавил, что его и раньше «возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами»: «Теперь, наверное, в кандалах будут». Навальный признался, что  почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма «Молчание ягнят».

Когда я сидел в менделеевской «десятке», у меня в личном деле в одно время  были две полосы – красная и синяя. С красной – все понятно. А синяя означает, что я, якобы, был «склонен к дезорганизации», то есть, к примеру,организации  массового неповиновения и бунта арестантов. Но мне удалось добиться отмены этих полос, завалив прокуратуру и Менделеевский райсуд заявлениями о неправомерности этих красно-синих меток.

Но мне вот интересно, с чего это Навального признали «склонным к побегу»? В администрации СИЗО решили, что Навальный сбежал из Берлина в Москву, потому и склонен?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.11 / Иван Охлобыстин отозвался на причащение своего друга Михаила Ефремова в колонии

18.08 / При пожаре в девятиэтажном доме в Москве погиб человек

15.08 / 4 пункта, по которым Лукашенко отличается от Путина

28.06 / Сколько получают астронавты?

26.11 / Скандалы: Зачем «Уралхиму» банкротить «Томет»

19.10 / Мнение: Крутая работа для бедных людей

24.09 / Лукашенко: «Новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента»

04.10 / Мнение: “Дело было под Ровно”

24.06 / Мнение: Уменьшить вдвое

13.07 / Жена Джона Траволты умерла в возрасте 57 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска