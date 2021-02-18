Мнение: Склонен к побегу

18.02.2021, 21:12, Разное

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В личном деле узника «Матросской тишины» Алексея Навального нарисовали красную полосу, а на двери камеры повесили табличку «склонен к побегу».

Дело в том, что Навального поставили «на профилактический учет как склонного к побегу».

«Ну я, конечно, начинаю смеяться. А потом, уже далеко не первый раз за последний месяц, спрашиваю: „Это шутка такая? Розыгрыш?“ А они не смеются, а дают мне бумажку на подпись», — сообщил Навальный. И добавил, что его и раньше «возили не просто конвоем, а еще и со спецназовцами в касках и с автоматами»: «Теперь, наверное, в кандалах будут». Навальный признался, что почувствовал себя доктором Ганнибалом Лектером из фильма «Молчание ягнят».

Когда я сидел в менделеевской «десятке», у меня в личном деле в одно время были две полосы – красная и синяя. С красной – все понятно. А синяя означает, что я, якобы, был «склонен к дезорганизации», то есть, к примеру,организации массового неповиновения и бунта арестантов. Но мне удалось добиться отмены этих полос, завалив прокуратуру и Менделеевский райсуд заявлениями о неправомерности этих красно-синих меток.

Но мне вот интересно, с чего это Навального признали «склонным к побегу»? В администрации СИЗО решили, что Навальный сбежал из Берлина в Москву, потому и склонен?

Фотография отсюда