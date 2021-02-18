Маленькие, злые люди – Личное мнение

18.02.2021, 21:08, Разное

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В комментариях к дневному посту вы до жидкого поноса с кровавым свистом отстаивали своё право на то, чтобы долбить общие с соседями стены в своих муравейниках.



Фото: Я

Пожалуй, процитирую:

Не надо приводить в пример психов и делать из этого далекоидущие выводы. Под всех ненормальных не подстроиться. Когда мы делали ремонт, к нам пришли одни, им перерыв удобен тогда-то, пришли другие, уже с другим временем, пришли третьи – с третьим. И это при том, что ремонт шёл с 10 до 19, а сверлили вообще не больше пары часов в день суммарно. Если под всех подстраиваться, ремонт не сделаешь. Они не ночью его делали, а днём.

Если бы пост о ремонте я написала до пандемии, вы бы столь же яростно отстаивали своё право на тишину.

Вы живёте в парадигме, стоящей на трёх китах:

1) Я — в своём праве.

2) Они потерпят.

3) Никто не имеет права мне мешать.

Именно так выглядит мировоззрение маленького, злого человека. Да, вы такие: маленькие, злые люди.

До самоизоляции вам мешал ремонт соседей, и вы отказывались их понимать. Присев на карантин, вы решили: «А почему бы, собственно, не сделать ремонт?» И теперь уже вы — в своём праве: с 10 до 19 долбить перфоратором стены.

Кто виноват в том, что вы — такие мелкие людишки, проживающие свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь с ощущением, что с вас убудет?

Если соседу будет хорошо, то с вас убудет. Ну, признайтесь: это же так. Если коллеге будет хорошо, то с вас убудет. Да, даже если вашему мужу или жене будет хорошо (например, свалится на голову командировка в Италию), то с вас убудет.

Вам срать на окружающих. Ваши личные интересы — мелкие, мещанские, откровенно туповатые — превыше всего. Вы — быдло, и этим всё сказано.

Ходите сюда, дебилы, учить буду.

Квартира (любая) — это социальное жильё.

В развитых странах даже в хороших квартирах живёт преимущественно низший средний класс. Исключение — UES. Ну, и ещё несколько: не буду забивать вам голову. Вас туда всё равно не заселят, даже если у вас будет не счету несколько миллиардов хороших денег, потому что вы, повторю, быдло.

Вас просто не одобрят в качестве покупателя квартиры в хорошем доме: у вас нет репутации, но есть желание подолбить перфоратором стены.

Я всё хочу понять: делая свои дурацкие ремонты, чего именно вы хотите добиться? Построить островок уюта в зассанном или не очень подъезде среди соседей, к которым вы относитесь, в лучшем случае, равнодушно или тихо презираете?

Вы кого из себя строите? Удачников, у которых всё хорошо? Как в квартире, так и в личной жизни Инстаграма?

Вы — дебилы. У вас всё плохо. Вы — маленькие, злые, жадные, обиженные люди, которые пытаются слепить из говна собственной жизни конфету, но не получается.

Ваша зассанная халупа, которую вы долбите перфоратором, никогда не станет комфортным жильём. Ваша квартира в «илитном жэка» — тоже говно: вы срётесь с соседями в чате, потому что они — такое же быдло, как и вы. Да, с денежкой чуть побольше, чем у одноклассников, но быдло.

Кто в этом, повторю, виноват?

Воспитание.

Вас воспитали в системе ценностей, в которой доброта — это не ценность. Быть хорошим человеком — не ценность.

Ты же девочка. Будь опрятной и красивой! Ты же мальчик. Будь сильным! Интеллигенция в первом поколении вбивала в тупые бошки своих чадушек важность образования: будь умным или умной, учись на «пятёрки».

И во всей вашей быдло-родне не нашлось ни единого человека, который бы повторял вам: «Будь добрым».

Всё, что вы слышали в детстве — это: «Не выноси игрушки на улицу. Дома играй».

Так и выросли с ощущением, что с вас убудет. Маленькие, злые люди.

Может, пришла пора меняться, как считаете?

А ремонты в социальном жилье я бы запретила, в принципе: максимум — тихо покрасить стены и единоразово прибить гвоздь, чтобы повесить туда портрет Путина, а лучше — мой. Я покрасивее буду.

Портрет я вам дала: скачивайте. Я же, в отличие от вас, щедрая и великодушная. Можете молиться.

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