 

В России расширят список получающих надбавки пенсионеров

18.02.2021, 21:06, Разное
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Согласно действующему законодательству, если после выхода на пенсию человек переезжает из села в город, то его лишают дополнительных выплат за проживание в сельской местности. Однако скоро ситуация с пенсиями в России изменится: глава страны Владимир Путин одобрил идею сохранения надбавок для тех, кто сменил место жительства.

Сенатор Рязанский отметил, что этот вопрос обсуждается уже давно. Надбавка к пенсиям со сути является компенсацией за жизнь в сельской местности, где условия более тяжелые, чем в городе. Эксперт рассказал, что сегодня дополнительных средств часто лишают людей преклонного возраста, которые не могут самостоятельно ухаживать за собой, и поэтому дети решают забрать их в город.

“Те, кто отработали большой срок, достойны сохранения прибавки независимо от того, остаются они жить в сельской местности или переезжают в город”, – подчеркнул сенатор.

В таком же положении сегодня находятся и некоторые пенсионеры-северяне, передает издание “Комсомольская правда”. Рязанский поведал о несправедливой ситуации, когда отработавшие много лет на Крайнем Севере граждане не имеют права на льготные надбавки к пенсии при переезде в любой другой регион.

Напомним, размер надбавки для россиян, проживающих в сельской местности, составляет 25% от размера фиксированной части трудовой пенсии. В 2021 году граждане смогут дополнительно получить 1 511 рублей.



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