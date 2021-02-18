 

Рост цен на продукты в России установил рекорд

18.02.2021, 21:06, Разное
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По всей видимости, эта мера не сработала. Специалисты консалтинговой компании FinExpertiza установили, что в январе 2021 года рост цен на продукты составил 7%, обогнав инфляцию. При этом показатель достиг максимального значения с января 2016 года – то есть, установил пятилетний рекорд.

Аналитики отметили, что наибольший рост наблюдался в регионах с низким уровнем благосостояния граждан и высокой долей затрат домохозяйств на еду. А там, где расходы на продукты в семьях ниже, чем в среднем по стране, – напротив, ценники повысились незначительно, пишет Life.ru.

Среди регионов России по росту цен лидирует Дагестан, где подорожание составило 10,85%. За ним следуют Саратовская область с 10,2%, Республика Адыгея с 9,7% и Рязанская область с 9,24%. В топ-10 также вошли Кабардино-Балкарская Республика (9,06%), Республика Хакасия (9,04%), Республика Калмыкия (8,96%), Калужская область (8,9%), Брянская область (8,78%) и Северная Осетия с 8,77%. А самые низкие показатели наблюдаются на Чукотке (3%), в Ненецком АО (4,5%) и Томской области (4,7%).

Среди продуктов сильнее всего подорожали сахар и подсолнечное масло – на 64% и 26,2% соответственно. Помимо них заметно повысились ценники на крупы (20,8%), яйца (18%), овощи и фрукты (16,3%) и макаронные изделия (12,9%).



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