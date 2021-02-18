Мнение: Письмо: “С его телефона прилетели оскорбления”

18.02.2021, 20:54, Разное

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Вот чего вы не умеете видеть в письмах.

Плохую рефлексию авторов.

Самооценку вроде научились распознавать завышенную, то есть корону.

Но не понимаете, что большая корона всегда искажает и рефлексию тоже.

Это значит, что автор врет не только в описании своей значимости для других, но и свою проблему формулирует наоборот, и запрос пишет ложный, и вообще все письмо только плетет, мудрит и запудривает себе и другим мозги.

Вам нужно этот узел размотать. Мозг для этого нужно немного напрячь. Нельзя пассивно следовать за автором.

Вот попробуйте здесь. Самостоятельно.

Проблема здесь очень простая. Но рефлексия у автора настолько плохая, а самооценка еще хуже, что она нагородила большой огород.

clear_aa

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Большое спасибо за то, что вы делаете, ваш блог – это действительно очень эффективный способ взять себя в руки, посмотреть на ситуацию под другим углом и идти дальше!

Мне очень хотелось бы разобрать мою историю.

К сожалению, ЖЖ пустой, завела аккаунт исключительно для чтения вашего блога. Надеюсь это крайне критично.

Ниже текст, который подготовила для записи.

Здравствуйте, уважаемая Эволюция, а также читатели и комментаторы блога!

Прошу вас прочитать мою историю. Она в целом уже позади. Но меня она очень выбила из колеи, и мне сильно хотелось бы взглянуть на нее вашими глазами. Заранее спасибо!

Немного предыстории и погнали )

Мне 39 лет, замужем 12 лет, 2 детей. Работаю в крупной компании, среднего уровня руководитель, с имиджем/общением все хорошо. Муж мой прекрасный человек, цельный и дельный. Если я эмоция – то он противоположность, человек дела. Меня любит, детей обожает. Семья у нас крепкая и хорошая, с теплом и взаимным уважением. Жаловаться не на что. Люблю его, это точно.

А вот год с небольшим назад я почему-то внезапно влюбилась в приехавшего к нам на предприятие коллегу. Он – мой ровесник, женат, 2 детей, позиция в компании значительно выше моей. Живет на другом конце России.

Он был у нас в командировке неделю. Общались, флирт, взаимные взгляды, разговоры, очевидный интерес. Я испытала чувство как 12 лет назад, когда познакомилась с мужем. Внезапно и резко почувствовала сильнейшее влечение и сердцебиение. Я увидела в нем силу, стержень, бешеную харизму.

И после его отъезда поняла куда двигаться. Я начала активно работать, все дела спорились, спорт, работа, учеба – все шло на ура, везде пошли результаты. В карьере, в спорте, везде. Я подала документы на обучение в его департамент. Я делала все, чтобы стать лучше, сильнее, умнее, чтобы дотянуться до его уровня, чтобы заметил.

В течение года я написала ему пару мейлов, на мой взгляд очевидно с оттенком флирта – по работе, но совсем не его уровня вопросы – то есть повод. Он отвечал тепло, и тоже, как мне казалось, флиртовал. Впоследствии подтвердил это.

В сентябре у меня была сессия, докладывала ему по скайпу каждый вечер 2 недели. Очень тепло прошло, коллеги отмечали, что он мной интересуется. Результат был выше ожиданий, оценка высокая, я рада была, что так отработала!

По окончании поблагодарила за тренинг, за поддержку, и сказала, что надеюсь на новые встречи! В ответ получила номер телефона и просьбу личное в вотсап (мне правда не показалось, что в моем сообщение было что-то очень личное). Сомневалась, послали или пригласили. Позже он говорил, что заметил все, и ему было интересно, что будет дальше.

Через неделю все же написала, что так как видимо личный подтекст он заметил, не буду отпираться и рада была бы поддерживать общение с ним.

Он ответил: я не против, я открыт. Позвонил (был нетрезв).

Стремительно начался бурный смс роман. Я была крайне удивлена такой его активной и мгновенной встречной реакцией. Он сразу сказал мне, как его моя смс перевернула, что это крышеснос, торпеда, что так не бывает, это какое-то чудо. Как такая девушка как я могла обратить внимание на такую серость как он. Что тогда на заводе он тоже почувствовал влечение.

Мы переписывались круглосуточно. Говорили по телефону по 5 часов в день. В обед бегали на видеосвидания. По вечерам пятниц на своих балконах пили вино и болтали по телефону часами, несмотря на 4 ч разницы во времени и спящих в доме супругов…Он говорил о том, что у него сердце замирает, и дыхание перехватывает от чувств, как в первый раз. Я отвечала тем же. Это была какая-то эйфория. Довольно скоро признались в любви. Он иногда поднимал тему будущего. Даже как-то говорил, что готов меня завоевывать, готов на все. Что он плохой, и он меня испортит…Я всегда говорила, что это может быть красивый роман, рушить мы ничего не будем. Я не сомневаюсь в искренности его слов тогда, на тот момент он был очень на подъеме от этого. Да и вообще он эмоциональный очень. Про семью говорил, что все плохо, скандалы постоянно, жена ревнивая, не любит его и очень страшная женщина.

Говорили обо всем на свете, было с ним очень интересно, мне казалось, он такой безбашенный, такой сумасшедший, и он говорил, что мы раскрываем друг в друге давно похороненные чувства и желания…Глоток жизни…Хочу в твою жизнь и не могу… Я чувствовала так же…Как будто ко мне вернулась моя безбашенная юность, и я не могла надышаться этим.

Мы так общались месяца 3, встреча была невозможна, командировки из-за пандемии закрыты.

А в ноябре, когда все достигло эмоционального пика, он купил билеты на самолет ко мне, вне работы.

А через день, когда он с похмелья спал, жена залезла к нему в телефон и нашла нашу переписку, люблю-хочу в твою жизнь-билеты….

Сначала написал, спасибо, что помогла мне освободиться от нее и сделать выбор в жизни.

А к вечеру понял, что все плохо, и сказал, что если восстановит, то нам не нужно общаться.

Жена устроила грандиозный скандал, разослала переписку всей родне, писала-звонила мне (конечно, я не отвечала), через агентство нашла данные моего мужа и отправила все скрины ему. Муж мой не стал читать это, удалил при мне. Просто спросил серьезно ли все. Было ли что. Я сказала, нет.

А потом они позвонили мне вместе с женой с его номера, и он сказал – я не люблю тебя.

Пропал на несколько дней. Я его пожалела, мне казалось, он так унижен, что хотя бы я сниму с него этот груз. Позвонила, сказала – зла не держу, закончим на теплой ноте. Он был благодарен и продолжил писать, звонить, постепенно все восстановилось. Я немного оттаяла и смогла снова открыться ему.

Общались еще месяц так. Потом я начала ревновать к семье, он стал активнее вкладываться там, раньше уходить домой, выходные – тишина. Да и в телефоне меня заблокировал, только городской рабочий теперь и никаких мессенджеров. Меня это напрягало, но держалась тепло, как могла… Но тем не менее любовь-нежность-страсть продолжалась. Писала ему как-то, что видимо переоценила возможности общения с женатым мужчиной, что мне тяжело и его не хватает…И видимо лучше никак, чем так… Но пока точно не уверена, что никак все же лучше…

В НГ праздники писал мало, что понятно, но почему-то описывал свои праздники и как он проводит время с семьей, про меня просто – скучаю… Я сказала – вы конечно молодцы, хорошая дружная семья, только при чем тут я.. Замолчал….

В один из дней я установила на новый телефон телегу, где мы раньше чатились (я ее удалила в первый скандал), и ей пришло уведомление что я снова в телеграм.

Это видимо вызвало новый всплеск – проститутка, ты опять здесь!!! И был второй скандал, на пустом месте ) Мне полетели гадости, звонки. А потом уже и с его телефона прилетели оскорбления, ненавижу, ты испортила мне жизнь, из-за тебя от меня ушла жена и прочее. Также гадости посыпались моему мужу…

Он молчал … прислал объяснение только через 5 дней… Написал, что был в душе, жена залезла в телефон, ничего не нашла и написала гадости, был скандал, почти рукоприкладство, что вынес последнее китайское ей, начал развод, и в очередной раз прости…. я по-прежнему открыт для тебя.

Было очень тяжело…Все эти дни как в тумане…

Когда через 3 дня я ему ответила, оказалось, что он уже удалил ящик. Эмоции?…

Через неделю у меня снова была сессия и скайп. Держался сухо, сдержанно, пожалуй, жестче чем обычно при всех. Потом писал в личку – поговорим? Отвечаю – сейчас неудобно, давай позже, … пропадал, потом снова писал…Через несколько дней в итоге созвонились… ни о чем…тухлый разговор, смешки, ужимки.. Спрашивал нужна ли помощь…

Сказал, что у него ничего не изменилось. Сказал, что постоянно думает обо мне…

Писал еще, предлагал помощь, я отвечала, что все ок, справляюсь. Сессию отработала на пять с плюсом, все топ руководители высоко оценили.

В общем, с тех пор звонки раз-два в неделю, не просто так, а вроде как по поводу. Пишет по делу иногда, то проект какой скинет образец, то еще что-то типа нужное мне. Принимаю с благодарностью. Но открыться не могу, боюсь, что холодна с ним. Мне кажется может даже немного свысока что ли…,потом мучаюсь чувством вины, что не ценю его шагов навстречу )) По личным темам не общаемся. Только привет моя хорошая, рад тебя слышать…и смешки нервные …

Обратилась как-то за советом по его теме (предлагал ведь), в ответ получила отписки, ответы не конкретные, явно не вгрузился…зачем помощь предлагал…Эх, разочарование….

Через пару дней не выдержала я и написала сама, как здоровье (болел), он перезвонил тут же, говорили ни о чем, как приятели. Меня сорвало. Несостыковка внутри, хотелось ближе, хотелось конкретнее, о нас…Убежала с работы, позвонила еще раз сама. Разговор получился теплый. Сказала, что меня разволновал наш разговор, что тяжело мне с ним после всего говорить о погоде, что у меня чувства есть еще, и я не знаю, что я от него хочу…может понять, что у него на душе. Он говорил, говорил, что ничего не изменилось, что все как было до этого гребаного 13 ноября, что он думает постоянно обо мне, вспоминает все подробно, что гуглит мои фото, и даже видео нашел в сети… И все равно я к тебе приеду…Но сейчас просто чувства спят. Что он нашел в себе силы переключаться, не слушать музыку со словами, заниматься работой, и ему удается. Я сказала, что наверное лучше совсем не созваниваться и не терзать душу, он сказал, хорошо, я не буду тебе звонить, но несмотря ни на что, на дистанцию и молчание, чувства никуда не денутся, как не уменьшились до сих пор.

Дошла до крайности и попросила: скажи, скажи мне, все было прекрасно, спасибо за все, но дальше ничего не будет! Он посмеялся и сказал, нет, не могу так сказать и не скажу.

Вот и все дела…

Друзья, я старалась все описать фактами, без эмоций. Но честно скажу, эмоции зашкаливают. Качает от желания все вернуть любой ценой – такие ведь яркие эмоции, до уйди из моей жизни навсегда. Сейчас есть ощущение тоски от того, что все закончилось, а так красиво начиналось. Да и что говорить, я год об этом мужчине мечтала.. Год шла к нему…

Сейчас ругаю себя за те выдумки о нем…нарисовала и полюбила…

Ругаю, что так открылась глубоко, что позволила себе такую близость.

Друзья, не знаю, что хочу от вас услышать, вроде бы и темы нет уже, все позади… Но конечно, мысли о нем и всей истории не покидают. Боюсь, как бы это не стало тем самым незакрытым гештальтом для меня…

Сейчас я понимаю, что нужно смотреть на факты, а они такие, что история невозможная при любых раскладах. Что если бы ему было нужно, он бы нашел и сейчас варианты общаться и обмениваться энергией. Что меня, по сути, послали, и это надо принять и идти….

Но вот эта вот зацепка, любит, все равно приехать хочет и тд.. не дает отпустить…

Как быть, энергии на другие дела, кроме работы совсем мало…? Просто время и упорство?

Я хочу жесткого и трезвого взгляда, который может быть окончательно откроет мне глаза и поможет отцепить все ненужное и перестать ждать развития… Я до сих пор жду развития… и не хочу поверить, что все позади…

И что мне делать дальше с ним? Мы неизбежно будем контактировать по работе, и что-то мне подсказывает, что и вообще он еще появится… Тут я честно, впадаю в крайности: от планов полного игнора и деловых переговоров, до того, что необходимо быть предельно искренней и если есть чувства, надо давать им волю в ответ..

И еще ….почему я влюбилась, если мужа люблю и действительно у нас все гуд?

Большое спасибо за внимание!!