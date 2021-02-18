Мнение: Зомби-секта

18.02.2021, 20:48, Разное

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Новости антитеррористической борьбы. 17 числа на Северном Кавказе задержали 19 членов группировки под названием "Аль-Такфир валь-Хиджра". Ну, задержали и молодцы, что сказать. Просто дело в том, что для России эта группировка столь же экзотична, как, к примеру, ячейка "Спутник и погрома" Егора Просвирнина где-нибудь в джунглях Конго.

Такфир валь-Хиджра – это египетская крайне немногочисленная секта (на пике численность ее доходила до 2 тысяч человек с семьями), существовавшая в 70 годы прошлого века, тихонько себе изучавшая труд собственного гуру, и даже египетские спецслужбы полагали этих ребят слегка тронутыми, но достаточно безобидными тихими психами. Однако родственники попавших в секту неоднократно обращались в полицию с просьбами вернуть заблудших, да и основатель секты создал свой маленький бизнес, присваивая имущество новообращенных сектантов и заставляя их жертвовать семейные ценности в пользу секты. В общем, банальная ситуация, у нас самих таких сект – пруд пруди. Полиция, понятно, вмешалась, и рассерженный местный бог Кузя повелел забрать обратно вернувшихся по домам сектантов. Слово за слово, и полиция секту разгромила. Дальше – больше, в итоге секта захватила бывшего министра по делам религии Египта в заложники и пыталась угрозами заставить власти выпустить из тюрем посаженных туда своих сторонников. Власти отказались, и бывшего министра убили. Тут за дело взялись по-настоящему, главного сектанта и четверых его приближенных судили и казнили, остальные в основном разбежались, некоторые в итоге влились в Исламский джихад.

Собственно, на этом история "Аль-Такфир валь-Хиджра" и закончилась. Секта была одной из многих, существовавших в рамках движения "Братья-мусульмане", где подобных девиаций и отклонений хватало выше крыши. Из наследия секты осталась книга-учение ее основателя. Ну, как если бы какой-нибудь наш отечественный "Бог Кузя" оставил бы духовное наследство в виде десятка ксеренных тетрадей со своими записями про духовность.

Учение этой секты изредка всплывает в виде все более искаженных воззрений "по мотивам" – скажем, для нигерийской "Боко Харам" парочка идей египетского психопата показались интересными, и она включила их в свою собственную идеологию, где намешано всё – и ислам, и местные тотемные верования, и вот такие сектанские чудеса. В любом случае Такфир валь-Хиджра уже добрых лет сорок – зомби-группировка. Ее на самом деле нет, хотя по всем спискам экстремистских и запрещенных в разных странах она числится. На всякий случай. Наверное, у нас она тоже в таких списках. Чтобы было.

Откуда через столько лет Такфир валь-Хиджра всплыла в России – вопрос-загадка. Что ей тут делать – вопрос вообще на миллион. Вполне возможно, что оперативники, получив план по палкам в отчетности, наугад открыли список запрещенных в России организаций и ткнули на кого пошлет. Послало на "Такфир валь-Хиджру". Далее – дело техники.

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