Эксперты сообщили, чем грозит частое использование антибактериального мыла

18.02.2021, 20:36, Разное

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Изготовители антибактериального мыла уверяют покупателей, что продукт способен уничтожать все микроорганизмы. Эксперты же напомнили, как правильно выбрать средство и какую опасность оно может принести организму.

Татьяна Сычкина, химик, сообщает, что люди считают, что хорошее антибактериальное мыло защищает от заболеваний. Но исследователи заявляют, что действенность средства гигиены очень преувеличена. Для проверки действенности такого мыла Александр Мелерзанов, декан факультета биологической физики МФТИ, проводил специальный опыт.

Участнику эксперимента одну руку мыли антибактериальным мылом, а другую руку обычным. Далее стерильной палочкой брали смывы с ладоней и делали посев в чашке Петри, оставив их на некоторое время в комнате. Как оказалось, в обоих случаях высеяли много бактерий и колонии, но различия были не очень значительные. Также исследователи выяснили, что триклозан, входящий в состав антибактериального мыла, способен накапливаться в организме, нарушая работу внутренних органов и провоцировать аллергию и заболевания сердца и сосудов.

В США существует запрет на продажу моющих средств с триклозаном, а в РФ они продаются, но со сниженной концентрацией препарата в 10 раз, что повлияло на действенность средства. Антибактериальное мыло убивает бактерии точно так, как и обычное, а частое использование только приносит вред здоровью.

Также эксперты предупредили, что при долгом использовании такого средства гигиены с триклозаном, бактерии способны привыкнуть к антибиотику, формируя суперустойчивые формы, которые невозможно уничтожить даже сильными лекарствами. Это становится затруднением, когда человек заразиться инфекционной болезнью, а антибиотик не сможет уничтожить возбудителя.

Источник: www.5-tv.ru