Ученые: Длительное использование одной губки для мытья посуды опасно для здоровья

18.02.2021, 20:36, Разное

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После проведения исследования исследователи из Германии рассказали о том, как часто нужно менять губку для мытья посуды. По их словам, длительное использование этого предмета опасно для здоровья людей.

Специалисты из университета Фуртвангена и Центра Гельмгольца установили, что на губке для мытья посуды живет огромное количество микробов. Речь идет о размножении примерно 362 видов бактерий. Когда исследователи получили данные о плотности опасных микроорганизмов на кубический сантиметр, они были поражены. Как отметил руководитель данного исследования Маркус Эгерт, подобные концентрации микробов они раньше видели только в образцах фекалий.

Половину бактерий, которые немецкие исследователи обнаружили на кухонных губках, они отнесли ко второй группе риска. То есть, это потенциальные патогены, риск заражения которыми увеличивается, если у человека ослаблен иммунитет. Поэтому эксперты советуют менять губки для мытья посуды примерно раз в неделю. Кроме этого, они предлагают пользоваться салфетками, изготовленными из микрофибры, а также хлопчатобумажными тряпками.

Источник: ufacitynews.ru