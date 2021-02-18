 

Ксения Бородина показала фанатам архивные свои детские фото

18.02.2021, 20:36, Разное
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Популярная российская ведущая Ксения Бородина поделилась архивными снимками в социальной сети Instagram. Она решила показать фанатам фото из детства.
В комментарии к посту Бородина спросила, похожа ли на нее младшая дочь Теона. Также она пошутила, что губы были накачаны еще в детстве. Поклонники обрадовались тому, что ведущая поделилась фото из детского архива. Они отметили, что младшая наследница очень похожа на звездную мать. Публикацию прокомментировал супруг ведущей Курбан Омаров. Бизнесмен считает, что Теона могла быть похожа на жену, но на самом деле это далеко не так.

Поклонники с юмором отнеслись к словам Бородиной по поводу накаченных губ. Они считают, что ведущая не должна обращать внимание на выпады хейтеров, которые твердят, что знаменитость перенесла не одну пластическую операцию.



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