 

На Лубянской площади установят памятники всем главам органов госбезопасности до 1999 года

18.02.2021, 20:31, Разное
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Правительство Москвы утвердило проект комплекса из 24 памятников людям, возглавлявшим органы госбезопасности в период с 1917 по 1999 гг. на Лубянской площади.

– Мы рассчитываем на поддержку проекта всеми заинтересованными сторонами. В истории наших доблестных органов государственной безопасности было немало выдающихся личностей. Все они без исключения достойны установки памятника в центре столицы. Было бы несправедливо поставить памятник одному лишь Дзержинскому, оскорбив память таких руководителей, как Генриха Ягоды, Николая Ежова и Юрия Андропова, – сообщили в департаменте градостроительной политики города Москвы.

Также в мэрии особо подчеркнули, что увековечивание памяти глав ФСБ, занявших этот пост в XXI веке, не планируется.

– Сейчас мы видим, как некоторые бесчестные граждане пытаются переписать нашу историю, и наш долг как граждан России – увековечить память наших великих предков. Партия «Единая Россия» полностью поддерживает данное предложение, – заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В пользу нового проекта уже высказались писатель Захар Прилепин и блогер Дмитрий Пучков, а также спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ранее высказывавшийся за установку на Лубянской площади памятника Андропову.

По планам московских властей, работы по установке памятников начнутся в сентябре этого года. Для удобства граждан работы будут производиться по выходным, в связи с чем Лубянская площадь будет полностью перекрываться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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