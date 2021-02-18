В Японии сменили главу оргкомитета Олимпиады после обвинений в сексизме

18.02.2021, 20:30, Новости дня

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Оргкомитет Олимпийских игр 2021 года в Токио возглавила министр по делам Олимпиады Сэйко Хашимото. Об этом она заявила сегодня, сообщая об отставке с поста министра, пишет Kyodo.

Чтобы занять новую должность, Хашимото подала премьер-министру Есихидэ Суге заявление об отставке с поста министра. Она пообещала провести “безопасные и надежные” игры.

Премьер Японии сказал репортерам, что правительство поддержит Хашимото, и выразил уверенность, что она сумеет реализовать идеалы Олимпийских и Паралимпийских игр.

Хашимото – в прошлом конькобежка и велогонщица. Ей 56 лет, она семь раз представляла Японию на Олимпиадах, а в 1992 году завоевала бронзу в Альбервиле на дистанции 1500 метров. В 1995 году она стала депутатом парламента от правящей Либерально-демократической партии, а в 2019 году заняла пост министра.

Хашимото родилась на Хоккайдо всего за пять дней до открытия летних Олимпийских игр 1964 года в Токио. Ее имя Seiko начинается тем же иероглифом, что и слово seika, которое на японском означает “олимпийский огонь”, отмечает Kyodo.

12 февраля бывший премьер-министр Японии Йосиро Мори объявил о своей отставке c должности председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио после скандала, который разгорелся, когда 83-летний Мори выступил против увеличения количества женщин в спорткомитетах и федерациях. Он заявил, что их частые и длительные выступления затягивают заседания. В стране началась кампания за его отставку.

Летние Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Из-за пандемии тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приняли решение перенести их на год.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга высказывал уверенность в том, что страна проведет Игры в 2021 году. В интервью JoongAng Ilbo министр по делам административной реформы Таро Коно говорил, что это будет возможно лишь при условии проведения вакцинации.

МОК и организаторы соревнований заявляли, что еще один перенос Олимпиады 2020 невозможен, она состоится в 2021 году или никогда. Старт Игр в Токио запланирован на 23 июля.

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