 

В Украину идет потепление – Укргидрометцентр

18.02.2021, 20:30, Новости дня
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Начиная с 20 февраля в Украину придет потепление. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

“Завтра без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег, на юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15–20 м/с. Температура ночью -20…-25 °С, днем -7…-12 °С. В южных, юго-восточных областях, в Закарпатье и местами в Прикарпатье ночью -11…-18 °С, днем от -5 °С до +1 °С”, – отметили синоптики.

20 февраля на Правобережье, 21 февраля в восточных и северо-восточных областях небольшой снег, а в Карпатах – умеренный. В западных областях ожидают снег с дождем, на остальной территории Украины – без осадков.

“Местами туман,  температура 20 февраля ночью -12…-19 °С, днем -4…+2 °С, на западе страны ночью -3…-10 °С, днем 0…+5 °С. 21 февраля в Украине дальнейшее повышение температуры на 2–5 °С”, – сообщили в Укргидрометцентре.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2826838267567753

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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