Журавский: В Раде зарегистрировали законопроект о приведении статуса НАБУ в соответствие с Конституцией. Но по сути – это дальнейшее ее нарушение

18.02.2021, 20:30, Новости дня

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Наступление на суверенитет государства продолжается!

В Верховной Раде зарегистрирован проект изменений в некоторые законы относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины (законопроект №5070). А по сути – дальнейшее ее грубое нарушение.

Во-первых, среди членов конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом три человека – по предложению доноров, которые предоставляли Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Во-вторых, вводится комиссия внешнего контроля в составе трех человек по предложению международных доноров. За ней ежегодная оценка (аудит) деятельности НАБУ. Членами этой комиссии будут лица, имеющие опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом и международных организациях. То есть иностранцы.

В законопроекте прямо сказано, что не могут быть членами вышеупомянутой комиссии лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления!

Это означает прямое нарушение суверенитета и независимости Украины, циничное и ничем не прикрытое вмешательство в деятельность органов государственной власти.

Источник: Журавский на связи / Telegram

Опубликовано с личного разрешения автора

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