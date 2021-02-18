Детский стоматолог из Ровно Кравчук не выходила на связь около суток. Полицейские нашли ее и вручили подозрение в избиении детей

18.02.2021, 20:30, Новости дня

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Детскому стоматологу Инне Кравчук 18 февраля сообщили о подозрении в избиении детей. Пресс-служба Офиса генпрокурора проинформировала днем, что местонахождение женщины не установили и подозрение вручили ее отцу.

После 18 часов в полиции Ровенской области сообщили, что врача нашли в частном доме, где она зарегистрирована, но раньше не жила.

Дознаватели вручили ей сообщение о подозрении по ч.1 ст. 125 и ч.1 ст. 126 (умышленное нанесение легких телесных повреждений и побои) Уголовного кодекса Украины. От показаний женщина отказывается.

В релизе прокуратуры сказано, что врач “совершала насильственные действия в отношении малолетних детей, чем нанесла им физическую боль и вызвала у них страх, эмоциональную неуверенность и психологические страдания”.

Правоохранители нашли трех пострадавших от таких действий стоматолога летом 2020 года, сообщили в ОГП. Кроме того, по данным следствия, в феврале 2021-го стоматолог, “действуя умышленно и осознавая свое физическое превосходство над малолетним ребенком”, при лечении зубов нанесла ему легкие телесные повреждения в виде ссадин на шее и синяков на плечах.

В пресс-релизах не указывают имя врача, но из обстоятельств следует, что речь идет именно о Кравчук. Скандал с участием дантиста разгорелся после того, как две женщины обратились в полицию с жалобами на нее – у детей после визита к Кравчук были травмы. Одному ребенку восемь лет, второму – пять.

В интернете было опубликовано старое видео из ровенской клиники “Голливуд” (Кравчук уволили из нее еще до скандала, сейчас у нее своя частная клиника Only Kids), на котором врач трясет ребенка, грубо зажимает ему руки, хватает за шею. Видео получило широкий резонанс.

После этого в полицию обратились родители еще троих детей в возрасте от трех до шести лет, в отношении Кравчук открыли пять уголовных производств.

Правоохранители сообщали 17 февраля, что она не выходит на связь, а адвокат показаний от имени клиентки не дает.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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