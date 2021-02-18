Мнение: Реалии нашей медицины

18.02.2021, 20:28, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



Один из авторов системы оптимизации здравоохранения, Ярослав Кузьминов

В комментах, как обычно, присылают массу прекрасных примеров, насколько “бессмысленно и беспощадно” работает сейчас в России бюрократическая машина государственного здравоохранения:

“…операция – нужна. Квоты на этот квартал выработаны.

п.1. идите сдавать анализ. Ближайшая запись через 25 дней, результат через 2 недели после сдачи.

После анализа, записывайтесь к хирургу. Но, к нему записаться нельзя, потому сначала к терапевту, он даст направление к хирургу, к своему, который в этой поликлинике.

У него компетенции нет, такие случаи рассматривать, потому его прием нужен, что бы направить вас в НИИ. В НИИ вас направляют не к хирургу, а к общему терапевту. Терапевт направляет вас на анализы, т.к. анализам из поликлиники они не верят. Ближайшая запись на анализы, через 25 дней. Результат через еще 2 недели. Там поставят на квоту, может быть.

Более банальный пример:

Ребенок сломал ногу. Поехали в травмпункт ближайший, поставили гипс. Снимать через три недели у хирурга в районной поликлинике.

Через две недели пошли в районную поликлинику.

Что бы попасть к хирургу, надо попасть к терапевту, что бы он дал направление к хирургу.

Записались, подождали, попали, терапевт дал направление.

Через пару дней пошли к хирургу. Он снять гипс не может, т.к. гипсовой комнаты у него нет. Отправляет в другую поликлинику, где есть гипсовая.

Но, к хирургу в той другой поликлинике попасть сразу нельзя. С направлением от своего хирурга записываемся к терапевту в той, другой поликлинике.

Он, уже на основании направления от нашего хирурга дает направление к своему хирургу, у которого есть гипсовая комната.

Увы, мы весь квест за неделю пройти не успели, а т.к. гипс надо было снимать, а не мучить ребенка ожиданием всех записей, то сняли не по ОМС.

Вишенка на торте: каждый терапевт спрашивал, а почему вы пришли без ребенка? Я ничего дать не могу, не видя ребенка. (Ага, на костылях, в гипсе к терапевту за направлением к хирургу — это, то, что действительно необходимо)”.

На вид – вроде бы чистый Кафка: совершенно непонятные бюрократические рогатки, какие-то “квоты”, непонятно кем и исходя из чего установленные, почему-то сразу нельзя к специалисту, одни медучреждения не доверяют другим (как будто не относятся к одной системе), все как будто выстроено так, чтобы отнимать у клиента (причем БОЛЬНОГО, испытывающего и без того страдание) как можно больше времени и сил…

Однако в последней фразе и заключается разгадка. Вспомним, когда было введено большинство из нынешних новшеств типа “записи только через терапевта”: в 2014 году, ОДНОВРЕМЕННО с наиболее отчаянными и планомерными усилиями властей по так называемой “оптимизации здравоохранения” (схему которого, стоит напомнить, разрабатывали “специалисты” из Высшей Школы Экономики во главе с ректором Кузьминовым). В чем суть “оптимизации”? Это все знают: суть любой оптимизации в нашей стране – сокращение. Прежде всего кадров, то есть – врачей и всего прочего медпересонала.

А раз так – надо было что-то сделать для того, чтобы СНИЗИТЬ ПОТОК, и тем самым – снизить нагрузку на всю систему “бесплатного здравоохранения”, оно же – здравоохранение по полису ОМС. И по возможности сделать так, чтобы люди САМИ пробкой выскакивали из ОМС к “частникам”, не тратя при этом ни копейки государевых денег.

Какой тут может быть рецепт? Один из самых очевидных – усиление бюрократии: сделать так, чтобы пациент все проклял, обходя все инстанции и собирая все необходимые справки, резолюции и разрешения. Насиделся бы в очередях, а потом еще и поездил из больницы в поликлинику, потом еще в одну поликлинику, а потом в НИИ, а потом на второй круг. ЧТО И БЫЛО СДЕЛАНО. Так что описанная у комментаторов система (как выяснилось, кстати, в моем районе и буквально на моей улице) – совершенно не безумная. Наоборот – она выстроена такой абсолютно рационально. Это интеллект! Правда, абсолютно нечеловеческий.