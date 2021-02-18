Генсек НАТО назвал условия для вывода войск из Афганистана

18.02.2021, 20:26, Новости дня

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Для вывода войск из Афганистана необходимо выполнить условия соглашения между США и «Талибан», которому привержены союзники по НАТО, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг пояснил, что среди обязательных условий «Талибан» должен добросовестно вести мирные переговоры, насилие должно быть снижено, должен прекратить сотрудничать с террористическими группировками, которые планируют нападения на силы альянса. «Мы будем продолжать оценивать ситуацию перед тем, как примем окончательное решение о нашем присутствии. Мы осуществляем плотный мониторинг того, что происходит на местах в Афганистане, наши войска, разведывательные службы позволяют тесно следить за ситуацией, мы также тесно сотрудничаем с силами безопасности Афганистана, обмениваемся информацией, разведданными с ними»,– цитирует РИА «Новости» Столтенберга. По его словам, «основываясь на результатах, союзники по НАТО примут соответствующее решение».

НАТО работает в Афганистане «уже много лет, сегодня там 10 тысяч военнослужащих», напомнил генсек. По его словам, надо сделать так, чтобы мирные переговоры в Афганистане прошли успешно, «чтобы было достигнуто прочное политическое соглашение, которое позволило бы нам уйти таким образом, чтобы не было поставлено под угрозу то, чего мы добились. Афганистан не должен вновь стать прибежищем террористов».

Ранее Столтенберг по итогам видеоконференции глав минобороны стран НАТО сообщил, что решение о будущем миссии в Афганистане не принято, будут продолжены консультации вплоть до 1 мая – даты, когда по соглашению США и «Талибан» иностранные войска должны покинуть афганскую территорию.

Вывод войск США из Афганистана обсуждается главами минобороны стран-союзниц на фоне сокращения военного присутствия США. Ранее в НАТО усомнились в выводе войск из Афганистана в обозначенные США сроки. В конце января стало известно, что США собрались пересмотреть решение о выводе войск из Афганистана и Ирака. В Москве выразили надежду, что при администрации 46-го президента США Джо Байдена не произойдет откат по нормализации обстановки в Афганистане.

Напомним, 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане.