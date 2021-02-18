 

В сирийском Дейр эз-Зоре появились граффити против иранского присутствия

18.02.2021, 20:12, Разное
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Усиление антииранских настроений на востоке Сирии происходит из-за насаждения шиитских ценностей местному суннитскому населению. Кроме того, проиранские формирования ведут насильственную вербовку молодых людей из племен в районе от Аль-Маядина до Абу Кемаля.

По данным SOHR, количество добровольцев в рядах иранских формирований насчитывает около 8 тысяч сирийских юношей и мужчин разного возраста. Однако этих сил не хватает для того, чтобы обезопасить восточную часть провинции Дейр-эз-Зор от действий террористов “Исламского государства” (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).

В конце прошлого года спящие ячейки ИГ активизировались в пустынной местности, проведя ряд атак на позиции правительственных сил. Так, террористы подорвали автобус с военными под Эш-Шолой. Погибло 30 человек. А в середине января этого года экстремисты провели сразу серию нападений.

В Абу Кемале был убит офицер правительственных сил. После этого было совершено нападение на 4-й корпус Сирийской Арабской Армии недалеко от Хомса, а следом был расстрелян автобус с военными на дороге у Пальмиры.

Некоторые СМИ связывают увеличение активности террористов “Исламского государства” с выводом сил “ЧВК Вагнера” из Дейр эз-Зора. Ранее русские бойцы поддерживали наступление правительственных сил на террористов “Исламского государства” в Пальмире, Хомсе и Дейр эз-Зоре. После охраняли стратегические объекты и вели борьбу со спящими ячейками ИГ.

В конце декабря 2020 года сирийские СМИ сообщили, что российская ЧВК покидает занимаемые позиции на востоке провинции Дейр эз-Зор. После этого в социальных сетях публиковались фото зданий с надписями, призывающими “ЧВК Вагнера” вернуться и обеспечить защиту мирного населения от боевиков.



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