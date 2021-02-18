 

Видеоигры могут быть полезны для психологического состояния

18.02.2021, 20:10, Разное
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Авторы нового исследования отмечают, что в течение трех десятилетий ученые проверяли преимущественно негативные последствия увлечения видеоиграми. Речь идет об, например, агрессии, зависимости, снижении когнитивных функций. За это время консенсус по поводу влияния игр на психологическое благополучие людей достигнут не был.

В новом исследовании ученые из Оксфордского Университета впервые собрали объективные данные об игровом поведении людей. Они получили анонимные дистанционно собранные данные по двум играм – «Растения против зомби: Битва за Нейборвиль» (Plants vs Zombies: Battle for Neighborville) и «Перекрёсток Животных: Новые Горизонты» (Animal Crossing: New Horizons) – от Electronic Arts и Nintendo. Авторы исследования подчеркивают, что такая, объективная, информация о том, как долго люди играют, гораздо точнее, чем опрос. Ранее такие данные никогда не использовались в исследованиях.

Игрокам были разосланы приглашения принять участие в исследовании их психологического состояния. На вопросы онлайн-анкеты ответили более трех тысяч человек.

Оказалось, что люди проводят за играми не очень много времени. Ученые указывают, что не продолжительность, а сам факт игры связан с улучшением психологического состояния. Анализ данных показал, что на психологическое состояние людей положительно влияет социальная связь с другими игроками, ощущение собственной компетентности в игре и просто получение удовольствия.

«Наши данные говорят о том, что видеоигры не обязательно вредят здоровью. На практике это может быть вид активности, который вносит положительный вклад в психическое здоровье людей. Возможно, регламентирование игр может оставить этих игроков без этой пользы, – сказал ведущий автор исследования профессор Оксфордского университета Эндрю Пржибильски (Andrew Przybylski)

В 2019 году исследование, в котором принимал Пржибильски, показало, что время, которое подростки проводят с электронными устройствами, не связано с состоянием их психического здоровья.



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