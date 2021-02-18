Мнение: Письмо: “Довела себя до настоящей депрессии”

18.02.2021, 20:00, Разное

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Вот это письмо в плане истории чем-то похоже на предыдущее.

Тоже замужняя женщина, тоже роман с коллегой, тоже коллеге не нужна. Правда он не женат и поэтому свидания у них иногда были. И в отличие от предыдущей эта не думает, что коллега в нее влюблен.

Автор здесь совсем другая, без Выскочки, рефлексия лучше, корона меньше, но тоже солидная и рефлексия плоховата.

Я это письмо сама разберу, но не потому что автор не рапан, тоже рапан, к сожалению.

Хотя шансы у нее есть.

А вы помогайте с разбором.

anonimiusss

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Читаю ваш блог около трех лет, однажды участвовала в тесте, набрала 30 баллов.

Мне 38 лет. Замужем 18 лет. Есть дочь – 10 лет. С мужем достаточно давно, лет 5 уже, отношения разладились. Мы оба очень любим дочь. Муж замечательный отец. Никому из нас развод особо не нужен, поэтому живем так. Не счастливо, но достаточно ровно: особо не ругаемся, не скандалим, ведем совместное хозяйство, воспитываем ребенка.

(Эта честно констатирует дефолт, не врет про баланс. Но возможно плохо рефлексирует, что СЗ мужа выше. Отрефлексировать это нужно, чтобы решить актуальную ее проблему, про которую она пишет. Кто понимает, почему?)

Несколько лет назад, на работе, у меня завязались отношения с А. Я – некрасивая, скованная, неуверенная в себе. Заместитель руководителя одного из департаментов. Он – невероятно обаятельный и умный. Заместитель одного из топ-менеджеров компании. На год старше меня. В разводе. Есть ребенок.

(Невероятно обаятельный с ней бы не связался. Надо очень хорошо видеть ОЗ человека и не преувеличивать ее, не принимать СЗ за ОЗ. Кто объяснит почему?)

Однажды он просто написал мне в whatsapp что-то приветливое по поводу прошедшего совещания, в котором мы оба участвовали. У нас быстро завязалась очень активная переписка. Мне казалось он знает все, обо всем на свете. А еще у него – отличное чувство юмора, он меня постоянно смешил. Мы переписывались дни и ночи напролет. Я очень быстро влюбилась.

Как-то ночью он приехал ко мне на машине, мы несколько часов проговорили. Был момент, когда казалось, что он меня поцелует, но он не решился. А я на следующий день написала ему что-то безумное по поводу этих нескольких часов. Не стоило этого делать, я как-то сразу это поняла, но было уже поздно.

(Здесь хорошо видно ее корону и колпачок на нем. Где? Это ловушка для нее. Сама себя поймала. А ему всего-то нравилось с ней общаться. Скорее всего автор умеет быть приятной в общении. Это и по отношения с мужем видно и по письму. В общении у нее нет явных багов, а это значит, что любой с ней будет общаться вполне охотно, если будет общая тема, а у них была – работа)

Через какое-то время, он пригласил меня к себе. Я была так счастлива, а он за пару часов до встречи.. не отказался, но написал что-то такое, что мне показалось, что он не уверен насчет встречи. Вместо того, чтобы и мне отказаться под каким-нибудь благовидным предлогом, я приперла его к стенке вопросом: приезжать мне или нет. Он сказал – приезжать и я, радостно откинув все сомнения, поехала.

Все было как-то неловко. Я была ужасно скованной и зажатой. А ему мне кажется вообще не очень понравилось.

(Здесь она будто притворяется скромней, чем есть. Пишет, что осознавала низкую СЗ свою и свои щипцы. Но тут же пишет, что ему не очень понравилось, но все-таки понравилось. Хотя ему нравилось общение с ней, а секса совсем не хотелось. Просто автор была ему не противна и все)

Тем не менее наше общение продолжалось. Очень активное в whatsapp, а в реальности – было еще несколько встреч, таких же неловких. На работе мы свои отношения не афишировали.

(Здесь плохое мы опишете? И про неловкие встречи – тоже плохое мы. Опишите. Это важно. Объясните автору, почему это тоже ловушка для нее. Люди сами себе строят ловушки и сами себя скармливают короне)

Через какое-то время я, расстроенная такой вялой динамикой, написала ему какую-то претензию, типа: общение двух людей, которым нравится быть друг с другом выглядит не так. Он согласился и перестал писать. Я была в панике. Промучилась несколько дней и, почти умоляя, попросила не прекращать со мной общаться.

(Здесь он уже прямо дает понять, что даже общения ему не нужно. Она умоляет его не прекращать. Но наверняка считает, что просто компенсировала этим косяк. А то был не косяк, там она под короной возомнила свое право на динамический баланс. А здесь якобы согласилась на дисбаланс, продолжая думать, что все же – баланс)

Мы продолжили общаться еще несколько месяцев. К себе меня он тогда не звал. А я боялась напрашиваться.

Однажды меня накрыло, и я написала ему, что не могу больше продолжать такое общение. И опять перерыв на 2 недели. Я пережила ад в эти две недели.

(Опять ее занесло. Все время ее корону бомбит, но она ее снять не может. Ей кажется, что когда она умоляет его ее принять на любых условиях, она снимает корону. Но нет, она меняет корону Сокровища на корону Победителя. Опишите это)

Возобновила общение опять я, сначала по рабочим вопросам, потом снова перешли в личный мессенджер.

Так прошло еще около полутора лет. Сначала мы только переписывались, потом начали иногда встречаться у него. Со временем и общение наше затухло. Остались какие-то дежурные «Привет, как дела».

Меня качало от счастья до депрессии. Я понимала, что он меня не любит. Наверное я ему даже не особо нравилась. Я знала, что надо прерывать эти отношения, но вспоминая как мне было плохо тогда, когда я сама его об этом просила, я боялась. Поэтому лишь иногда выдавала какие-то мелкие скалки. Он замолкал на неделю-две, потом появлялся снова, после моих извинений.

(Видите, что они называют “появлялся”? Как будто он сам возникал с инициативой, а не откликался на ее мольбы с извинениями. И так многие авторы делают. Кормят этими формулировками корону)

Плюс я знала, что он очень много общается с другими девушками с работы. Знала это давно, очень ревновала, иногда говорила ему, он смеялся и подначивал меня. До меня доходили слухи, что у него роман то с одной девушкой, то с другой. Иногда я переживала молча. Как-то, недавно, спросила напрямик. Он сказал, что нет у него ни с кем романа.

Про наши с ним отношения не знает никто. Ни он не знаком ни с кем из моих друзей и родных, ни я не знакома ни с кем из его.

(Опять у нее тут мы. Как будто они тут на равных)

Летом прошлого года, я измученная всеми этими эмоциональными качелями, обратилась к психотерапевту: довела себя до настоящей депрессии, приходила после работы, ложилась на кровать, и просто лежала, не хотела делать ничего. Пыталась заснуть, но не могла и спать, у меня была бессонница. Врач подтвердил, что у меня депрессия, прописал мне антидепрессанты.

На них мое состояние немного сгладилось. Я почувствовала в себе силы начать что-то делать. Я решила менять работу. Частично это было связано с моими отношениями с А., частично с тем, что на текущей работе совсем не было возможностей для развития. Мне очень повезло: я быстро нашла прекрасное место: то, что я хотела, и в плане самой работы, и в плане развития.

Я сменила работу, первое время была очень воодушевлена. Но общение наше почти совсем прекратилось. Раньше паузы в общении могли быть заполнены обсуждением каких-то рабочих вопросов. Теперь этой темы не было и оказалось, что говорить нам больше не о чем.

(К сожалению, антидепрессанты не помогли ей избавиться от любовной зависимости, но они и не могут помочь. Она только работу поменяла, но все равно осталась привязанной к тому же мужчине, а под депрессантами еще и надежда появилась. Кредит энергии который дают антидепрессанты она направила опять короне Победителя: ничего-ничего, все еще с ним будет)

Мы встречались еще несколько раз. Мне казалось – я смирилась и привыкла к своему положению: я пишу ему какие-то нежности, он отвечает смайликами, все нормально. Однажды он даже попросил меня остаться у него на ночь. Я была так счастлива! Мне казалось вот! вот! Что-то сдвинулось с мертвой точки.

(Одинокий парень. Автор не пишет, но возможно они тоже выпивают вместе, она хороший собеседник. Но никакой романтики у него нет, только сочувствие к автору)

Однако в следующую встречу, несмотря на мои намеки, остаться он мне не предложил. Виду я постаралась не подать, но меня очень это задело. В следующий раз меня очень задело, когда на мое «Я по тебе ужасно соскучилась», он ответил стандартным смайликом. Я не спала всю ночь и в 4 утра написала ему, что больше так не могу.

(Опять ее бомбит, потому что корона уже вымахала. Она опять чувствует себя его девушкой или даже невестой. Ну нельзя же так. Сколько можно откармливать эту дрянь, которая вас жрет?)

Прошел месяц. Он не ответил ничего на мое сообщение и не написал мне больше ни слова.

Я знала, что так будет. Я знала, что я ставлю жирную точку. Но я не знала как по-другому выйти из этих отношений.

(Без жирной точки. Просто поняв, что вас уже много раз пытались послать, а вы каждый раз умоляли не гнать. Зачем ставить жирную точку там, где достаточно просто отцепиться?)

Сейчас мне очень тяжело. Я знаю, что нет смысла писать ему. Он все сказал этим молчанием. Ему нечего сказать: так как было не могу я, а он не может и не хочет предложить ничего другого.

(Здесь опять у нее корона. Якобы он был рад продолжать то, что было. А что было? Его уступки под щипцами, его попытки укрыться и свести все к приятельскому общению, в идеале вообще без секса. Больше не было ничего)

Но я никак не могу перестать думать о нем. Я удалила его телефон, но я помню его на память. Я очень боюсь сорваться и написать ему, что без него мне совсем плохо.

Полетела работа, я не могу ничего делать, занимаюсь ерундой. Работа – моя почти единственная опора, если я потеряю ее, вот тогда все будет действительно совсем плохо.

Уважаемая Эволюция, как мне помочь себе и выкинуть его из головы?

(Снять корону. Осознать, что она сосет из вас кровь и жует ваше мясо)

Ведь разумом я прекрасно понимаю, что я ему не нужна совсем. Он никогда меня не обманывал: не говорил, что скучает, потому что не скучал, не говорил что любит, потому что не любил. Но если я не могу преодолеть эту тягу к нему, значит где-то в глубине своих поломанных мозгов, я верю, что хоть немного нужна ему?

(Конечно. И на протяжении всего письма описываете это)

Спасибо вам огромное за ваш труд!