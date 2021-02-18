Инфаркт и три инсульта: Деми Ловато о том, как передозировка наркотиков повлияла на ее здоровье

18.02.2021, 19:52, Разное

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Деми Ловато не боится и не стесняется публично рассказывать о том, что с ней случилось два с половиной года назад. Впервые откровенно о самом страшном периоде в ее жизни она заговорила в ноябре 2019 года на саммите Teen Vogue. Позже Деми рассказала на шоу Эллен Дедженерес в марте 2020 года о борьбе с алкоголизмом и булимией на фоне наркотической зависимости. А последние несколько месяцев певица работает над своим документальным фильмом под названием Dancing With The Devil, в котором расскажет и об этих событиях в том числе.

Накануне в сети появился трейлер фильма — в двухминутном видео в промежутках между детскими архивными кадрами Деми рассказывает, что едва не умерла после передозировки:

У меня было три инсульта, случился сердечный приступ. Врачи сказали, что мне оставалось жить пять-десять минут. И я бы умерла, если бы они не приехали вовремя… Я до сих пор борюсь с последствиями случившегося. Мой мозг частично поврежден, а зрение сильно упало. Долгое время я даже читать не могла, все было размытым. Но я не могу водить автомобиль, так как на роговице появились пятна.

Кадр из трейлера

Я перешла черту, которую не должна была переходить… Если сравнить с кошкой, у меня было много жизней, и сейчас я живу девятую жизнь из девяти возможных. Я готова вернуться к тому, что я люблю, а именно к музыке.

В съемках также приняли участие родные и друзья Деми, а также коллеги — Кристина Агилера и сэр Элтон Джон. Полная версия фильма выйдет 23 марта на сервисе YouTube Originals.

Напомним, в ночь на 25 июля 2018 года друзья обнаружили Деми Ловато без сознания — она была госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса с передозировкой. После этого певица несколько месяцев лечилась в реабилитационной клинике. Спустя некоторое время Деми вновь вернулась к работе: она успешно выступила на церемонии вручения премии “Грэмми-2020”, а затем исполнила гимн Америки на финальной игре Национальной Футбольной Лиги США. Деми Ловато

Личная жизнь певицы тоже постепенно налаживалась: с момента выхода из рехаба она встречалась с дизайнером Enfants Riches Déprimés Генри Леви (в марте 2019-го Деми ушла от него из-за его пристрастия к алкоголю), с манекенщиком Остином Уилсоном (их отношения продлились и двух месяцев). Новую любовь певица нашла спустя 4 месяца — ее избранником стал актер Макс Эрих. В конце марта 2020-го парочка окончательно рассекретила свои отношения. Позже Ловато призналась, что их очень сблизила самоизоляция, которую они провели вместе. Уже в конце июля пара объявила о помолвке, но в конце сентября решили пойти разными путями. Кстати, в конце трейлера Деми указывает на свой безымянный палец без кольца и дает понять, что расскажет в фильме истинную причину их расставания.

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Публикация от Demi Lovato (@ddlovato)