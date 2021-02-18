Мнение: Продуктовые карточки, автоматическая пенсия и финансовые репрессии

18.02.2021, 19:48, Разное

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1. Сторонники ввода продуктовых карточек продолжают не без успеха продвигать эту сомнительную идею – которой, казалось бы, нет места в стране, где надёжно обеспечена продовольственная безопасность. С одной стороны, оно и понятно: сельхозпроизводителей сложно заставить продавать зерно внутри России по низким ценам, так как они могут выгодно его продать за рубеж. Появляется искушение скинуть проблему внутренних цен на государство, чтобы оно раздавало малоимущим целевые деньги на еду.

Вот дискуссионное мнение о том, почему карточки у нас не вводятся и каким образом их лучше вводить:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/v-rossii-dumaiut-o-vvedenii-talonov-na-edu-a-pochemu-by-i-net-602d5384bc490b6725cc2774

…талоны на еду, или продуктовые карточки ассоциируются прежде всего с тяжелыми временами, например, с Великой Отечественной Войной, или с концом 80-х. И, как мне кажется, это главное препятствие для введения этого инструмента в России.

Правительство боится (и вполне обосновано), что такое решение будет воспринято обществом как признание глубокого кризиса в стране. И конечно, это решение, если оно будет принято, обязательно будет использовано оголтелой оппозицией и большинством СМИ именно в таком смысле.

Конечно, они будут тщательно умалчивать о том, что продуктовые карточки давным давно существуют в США, и никто не считает, что в этой стране нищета и голод. <…> …примерно каждый шестой американец имеет продуктовую карточку. <…>

…я полагаю, что сумма, выделяемая на эти цели, должна быть фиксирована, скажем 500 млрд в год, которые делятся на всех, кто обратился за такой помощью. Скажем обратилось 10 млн – значит каждому по 50 тысяч в год. Обратилось 20 млн – каждому по 25 тысяч в год. Почему? Да чтобы этой халявой было стыдно пользоваться тем, кому такая помощь не нужна. Чтобы каждый, кто оформляет себе такую карту, думал при том о том, что он тем самым отбирает деньги у тех, кому они, возможно, нужнее. Я понимаю, что не у всех людей есть совесть, но всё же немало тех, у кого она есть.

Рассчитывать на совесть халявщиков – сомнительная стратегия. С другой стороны, продуктовые карточки станут большим преимуществом для тех, кто по каким-то причинам выкладываться на работе не может или не хочет.

Судите сами: выгнать кого-либо из жилья за долги по коммуналке в России малореально (при этом большинство семей имеют в собственности хоть какое-то жильё). В стране вводится бесплатный доступ к отечественному интернету. Теперь хотят ввести ещё и бесплатную еду. Что ещё нужно дауншифтеру для спокойной жизни?

2. В комментариях недавно в очередной раз жаловались на сложность и несправедливость российской пенсионной системы – мол, её нужно упростить, чтобы граждане наконец-то поняли, на что они могут рассчитывать.

Упрощать в Пенсионном фонде пока не собираются, но зато там начались подвижки в сторону автоматизации:

https://lenta.ru/news/2021/02/15/pensii/

Пенсионный фонд России (ПФР) должен до конца 2021 года создать сервис, который автоматически назначает россиянам пенсии без подачи заявления. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает ТАСС.

По его словам, ПФР должен обеспечить максимально понятную и прозрачную процедуру формирования пенсий для российских граждан.

Министр добавил, что россиянам, которые не достигли пенсионного возраста, нужно дать возможность в любое время получить информацию о пенсионных страховых выплатах, на которые они могут рассчитывать.

3. Комментарий Кримсона Альтера по поводу текущей ситуации с ключевыми ставками ЦБ:

https://t.me/crimsondigest/1262

Если бы в России выбирали некое «слово года», то для 2020-2021 я бы предложил «Финансовые репрессии».

«Финансовые репрессии» (акад. экон.) = набор мер, которые приводит к тому, что вкладчики получают доходность ниже уровня инфляции, что позволяет банкам предоставлять дешевые ссуды компаниям, государству и частным заемщикам.

У нас инфляция 5,2% [в январе], а ключевая ставка 4,25% – сбережения граждан «горят» в плане покупательной способности со скоростью почти в 1% год, и это если считать по «официальной продуктовой корзине», а не например по «квадратным метрам квартир», которые чем дальше тем менее доступны для населения.

Мы были одной из последних стран на планете, где сберегателей власть не наказывала за то что они – сберегали, а не залезали в долги. Судя по заявлениям Набиуллиной увеличивать отрицательную дельту между инфляцией и доходностью по вкладам и ОФЗ, ЦБ не будет. МВФ (организация, известная заботой об интересах россиян, да?) предлагала ставку снизить ещё. Хорошо, что рекомендация осталась невыполненной.

Конечно, есть ещё надежда, что инфляция по мере выхода из коронакризиса снизится, а программу льготной ипотеки свернут или ограничат теми регионами, где она принесёт меньше вреда. Кроме того, сберегатели могут инвестировать, например, в рынок акций (опасно для новичка) или в ту же недвижимость (хлопотно и не слишком-то выгодно).

В любом случае, откладывать деньги на будущее необходимо.