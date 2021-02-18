Ученые сообщили, что тромбоциты играют ключевую роль в развитии волчанки

18.02.2021, 19:42, Разное

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Исследователи из Université Laval и CHU de Québec-Université Laval Research Center рассказали, что основную роль в развитии красной волчанки могут играть тромбоциты. Данные об открытии опубликовали в издании Science Translational.

Ученые объясняют, что внеклеточная ДНК, которая циркулируется в крови больных волчанкой, способна вызывать воспалительные реакции, связанные с болезнью. Такая ДНК частично происходит из тромбоцитов, которые играют важную роль в свертывании крови. Волчанка – аутоиммунная болезнь, вызывающая хроническое воспаление разных частей тела, таких как суставы, кожа, мозг, почки. Эрик Бойлар, профессор, сообщил, что болезнь может поражать 40 человек на 100 000 в возрасте от 20 до 40 лет, чаще всего заболевание встречается у женщин. Волчанку диагностировать тяжело из-за ее разных проявлений.

Основным показателем тяжелой формы заболевания считается наличие в крови антител к ДНК. При свободной циркуляции ДНК в крови, комплексы антиген-антитело формируются и накапливаются в тканях, где есть волчанка. До этой поры эксперты не понимали, откуда появляется этот генетический материал.

Команда Эрика Бойларда стали сотрудничать с клиническим исследователем Полом Р.Фортином и проанализировав образцы крови больных с волчанкой, выяснили, что источником внеклеточной ДНК являются тромбоциты. ДНК есть в митохондриях тромбоцитов и большая их часть находилась еще и внутри митохондрий в крови. Организм человека способен вырабатывать антитела против митохондрий и митохондриальной ДНК, так как определяет их инородными телами. При активации тромбоцитов, митохондрии и их ДНК высвобождаются. Понимание болезни специалистами поможет успешно лечить волчанку.

Источник: www.medikforum.ru