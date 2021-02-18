 

Ученые сообщили, что тромбоциты играют ключевую роль в развитии волчанки

18.02.2021, 19:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Исследователи из Université Laval и CHU de Québec-Université Laval Research Center рассказали, что основную роль в развитии красной волчанки могут играть тромбоциты. Данные об открытии опубликовали в издании Science Translational.
Ученые объясняют, что внеклеточная ДНК, которая циркулируется в крови больных волчанкой, способна вызывать воспалительные реакции, связанные с болезнью. Такая ДНК частично происходит из тромбоцитов, которые играют важную роль в свертывании крови. Волчанка – аутоиммунная болезнь, вызывающая хроническое воспаление разных частей тела, таких как суставы, кожа, мозг, почки. Эрик Бойлар, профессор, сообщил, что болезнь может поражать 40 человек на 100 000 в возрасте от 20 до 40 лет, чаще всего заболевание встречается у женщин. Волчанку диагностировать тяжело из-за ее разных проявлений.

Основным показателем тяжелой формы заболевания считается наличие в крови антител к ДНК. При свободной циркуляции ДНК в крови, комплексы антиген-антитело формируются и накапливаются в тканях, где есть волчанка. До этой поры эксперты не понимали, откуда появляется этот генетический материал.

Команда Эрика Бойларда стали сотрудничать с клиническим исследователем Полом Р.Фортином и проанализировав образцы крови больных с волчанкой, выяснили, что источником внеклеточной ДНК являются тромбоциты. ДНК есть в митохондриях тромбоцитов и большая их часть находилась еще и внутри митохондрий в крови. Организм человека способен вырабатывать антитела против митохондрий и митохондриальной ДНК, так как определяет их инородными телами. При активации тромбоцитов, митохондрии и их ДНК высвобождаются. Понимание болезни специалистами поможет успешно лечить волчанку.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Юная звезда “Закрытой школы” Луиза-Габриэла Бровина рассказала о зависти и отсутствии друзей

08.09 / Навальный повторно впал в кому, узнав о выкупе его долгов Пригожиным

10.02 / Россиянка выжила после 10 часов под свалившимся с крыши снегом

12.07 / Дилан-сити

25.12 / Над местом падения метеорита в Китае возник гигантский розовый шар

09.11 / В мире зарегистрировано более 50 млн случаев заболевания COVID-19

14.07 / «С Максимом у нас все нормально»: Нино Нинидзе посмеялась над выдумками недоброжелателей

04.02 / Блогер Даня Милохин заявил, что он «бывший Юлии Гаврилиной»

02.10 / Диетолог назвал самый полезный для здоровья ягодный сок

13.11 / Жители переходящих Азербайджану районов Карабаха подожгли свои дома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска