Лазарев впервые прокомментировал слухи о романтических отношениях с Топаловым

18.02.2021, 19:42, Разное

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В Сети недавно появились фото в острова Бали, на которых очевидцы запечатлели Сергея Лазарева в компании с Владом Топаловым. Призеру «Евровидения» часто приписывают нетрадиционную ориентацию, поэтому на этот раз его заподозрили в романтических отношениях с экс-коллегой по группе «SMASH!».

Сергей Лазарев впервые решил прокомментировать эти домыслы. Певцы сняли видео, в котором признались, что по случаю 20-летия музыкального коллектива, с которого они начинали свою карьеру, они готовят поклонникам сюрприз. Во время отдыха на Бали певец обсудил с Владом Топаловым возможность воссоединения дуэта ради круглой даты. Артисты пока не знают, запишут они новую песню или, например, «бахнут снова Belle». 37-летний Сергей Лазарев признался, что сразу после распада коллектива у него были не самые лучшие отношения с коллегой. Спустя время они оба осознали, что потерять друга легко, а найти родного человека – непросто. Поэтому, артисты решили оставить все обиды в прошлом и вновь дружат.

По словам певца, он перестал реагировать на громкие и скандальные заголовки в СМИ с его именем. Сергей Лазарев назвал подобные новости «однодневками» и отметил, что около 80% информации о нем в Сети – «полная чушь». Артист уверен, что своими принципами и работой он давно заслужил право жить так, как он хочет.