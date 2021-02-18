Испытательный полет Starliner перенесли на весну из-за заморозков

18.02.2021, 19:42, Разное

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Испытательный полёт пилотируемого модуля Starliner от компании Boeing перенесли с марта на начало апреля. Причина не только в неисправности некоторых систем, но и аномальные заморозки в Техасе, где расположен ЦУП.

Главной причиной отложенного старта стали блоки авионики на модуле, которые работники Boeing заменили на новые. Первые пришли в негодность после резкого скачка напряжения. В NASA отметили, что причиной стали недочёты в конфигурации наземного вспомогательного оборудования. Это, в свою очередь, привело к необходимости отсрочить запуск и перенести его с 25 марта на 2 апреля. Специалисты также отметили, что из-за отсутствия возможности провести полную имитации космической миссии на Земле, используя только программное обеспечение, невозможно отработать все возможные внештатные ситуации. Именно поэтому во время первого полёта Starliner не удалось обнаружить, что таймер мисси на корабле установили неправильно.

Немаловажным фактором для переноса полёта Starliner стала и погода. В настоящее время в штате Техас наблюдаются аномальные заморозки, ставшие причиной массовых отключений электроэнергии. Пока ситуация с перебоями не разрешиться, запускать модуль крайне опасно, ведь именно в Хьюстоне находится ЦУП NASA, с которыми и сотрудничают Boeing.

Источник: www.astronews.ru