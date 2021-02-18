 

Испытательный полет Starliner перенесли на весну из-за заморозков

18.02.2021, 19:42, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Испытательный полёт пилотируемого модуля Starliner от компании Boeing перенесли с марта на начало апреля. Причина не только в неисправности некоторых систем, но и аномальные заморозки в Техасе, где расположен ЦУП.
Главной причиной отложенного старта стали блоки авионики на модуле, которые работники Boeing заменили на новые. Первые пришли в негодность после резкого скачка напряжения. В NASA отметили, что причиной стали недочёты в конфигурации наземного вспомогательного оборудования. Это, в свою очередь, привело к необходимости отсрочить запуск и перенести его с 25 марта на 2 апреля. Специалисты также отметили, что из-за отсутствия возможности провести полную имитации космической миссии на Земле, используя только программное обеспечение, невозможно отработать все возможные внештатные ситуации. Именно поэтому во время первого полёта Starliner не удалось обнаружить, что таймер мисси на корабле установили неправильно.

Немаловажным фактором для переноса полёта Starliner стала и погода. В настоящее время в штате Техас наблюдаются аномальные заморозки, ставшие причиной массовых отключений электроэнергии. Пока ситуация с перебоями не разрешиться, запускать модуль крайне опасно, ведь именно в Хьюстоне находится ЦУП NASA, с которыми и сотрудничают Boeing.

Источник: www.astronews.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Мнение: О суперсредстве от коронавируса

17.01 / Мнение: Россия и США поменялись ролями, новости из Африки и ненужные Западу оппозиционеры

02.10 / Прыжок во времени

14.09 / Мнение: Письмо: “Решила попробовать тактику Золушки”

08.07 / Российских чиновников заставят уважать граждан

14.01 / Политолог Баширов о последствиях блокировки Трампа в Twitter: Весь мир столкнется с вызовом

12.09 / Мнение: О том, как нашли «Новичок» в организме Навального

20.07 / Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить здоровье кошки

28.01 / Платформа “Электронный дом” дает москвичам новые возможности

07.07 / В Samsung намерены представить новые бюджетные смартфоны M-серии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска