Опубликованы технические характеристики смартфона Realme GT

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18.02.2021, 19:40, Новости дня
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Инсайдеры разместили в сети данные о новом игровом смартфоне Realme GT, официальная презентация которого еще не состоялась. В частности, из публикаций в социальных сетях стало известно, что гаджет будет оснащен экраном с частотой обновления картинки 160 Гц. Размер его диагонали – 6,8 дюйма.

В устройстве использован восьмиядерный процессор Snapdragon 888, обеспечивающий качественную работу гаджета. Также в комплекте со смартфоном продают быстрое зарядное устройство, мощность которого составляет фантастические 125 Вт.

В основной камере три датчика. Они обеспечивают съемку с разрешением до 64 Мп в главном модуле и по 13 Мп в каждом из двух дополнительных. Емкость аккумулятора – 5000 мАч.



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