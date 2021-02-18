 

Комитет Рады утвердил законопроект об отмене переходов на зимнее и летнее время

18.02.2021, 19:36, Новости дня
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Верховная Рада рассмотрит отмену перехода на зимнее и летнее время. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Комитет по вопросам экономического развития уже рассмотрел законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине” и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу.

Инициатор законопроекта – первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

По его словам, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. “Я направил письма в Национальную академию наук и ведущих медицинских университетов Украины. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идее отмены сезонного перевода часов”, – заявил он.

Он также подчеркнул, что 95% территории Украины находится в пределах одного часового пояса, а экономическая целесообразность перевода стрелок часов не доказана.

Политик также напомнил, что после аннексии Крыма Российская Федерация установила на временно оккупированных территориях московское время. “Наша задача – установить и закрепить единое киевское время на всей территории Украины без исключения”, – заявил он.

Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине” в октябре 2020 года. 

В соответствии с действующим постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года, Украина ежегодно переходит на летнее время в последнее воскресенье марта, а на зимнее – в последнее воскресенье октября.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент отменил свое решение.

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года  – решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.

Зимнее время является “астрономическим”. Летнее время вводится во многих странах для экономии электроэнергии на освещение. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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