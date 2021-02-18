 

Джамала позировала на крыше киевской высотки

18.02.2021, 19:36, Новости дня
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Украинская певица Джамала 17 февраля в Instagram разместила панорамные снимки, на которых запечатлена на крыше высотки в Киеве. 

Певица позирует в светлом брючном костюме, накинув на плечи полупальто.

“Меня часто спрашивают, стал ли мне Киев родным? Мой ответ – да. И хотя я не фанат именно зимы в Киеве, он мой с любой крыши”, – подписала она публикацию.

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Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Ее отец Алим Джамаладинов – крымский татарин, а мать Галина Тумасова – армянка. Родители певицы познакомились в музыкальной школе: Джамаладинов работал там хоровым дирижером, а мать – пианисткой. 

Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на “Евровидении 2016” в Стокгольме с песней “1944”.

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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