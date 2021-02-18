 

Число безработных в РФ в январе снизилось на 2,6%

18.02.2021, 19:32, Новости дня
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Численность безработных в РФ в январе 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,317 млн человек, что на 2,6% меньше показателя за декабрь 2020 года, но больше января 2020 года на 24%, говорится в материалах Росстата.

Как отметили в статистическом ведомстве, в январе 2,5 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,1 млн человек получали пособие по безработице. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 5,8%, передает данные Росстата ТАСС.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в РФ к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что стране наблюдается небольшой рост безработицы в условиях пандемии, для стабилизации ситуации принимаются необходимые меры.

Напомним, по данным Минтруда, в РФ официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что российские работодатели получат субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда для трудоустройства безработных. Эти средства предназначены для трудоустройства граждан, зарегистрировавшихся в качестве безработных до 1 января 2021 года.



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