Адвокат: Вердиктом по делу Навального ЕСПЧ создает неравенство для россиян

18.02.2021, 19:32, Новости дня

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Требование ЕСПЧ отпустить Навального вызывает недоумение. Получается, любой человек, который совершил правонарушение или даже тяжкое преступление, вправе рассчитывать на такую же меру лишь на том основании, что его жизнь, по его собственной версии, подвергается некоей угрозе в СИЗО. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД адвокат Мария Спиридонова, комментируя вердикт Страсбургского суда по делу блогера Алексея Навального.

Призывая немедленно освободить Навального, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) создает «определенное неравенство» для всех россиян, считает зампредседателя комиссии Ассоциации юристов РФ – управляющий партнер адвокатского бюро «ЛЕГЕС БЮРО» Мария Спиридонова. «Ведь другие наши граждане при схожих обстоятельствах не смогут реализовать такую возможность, потому что 39 правило регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах применяется достаточно редко», – отметила она.

«В задачу Страсбургского суда не входит оценка индивидуальной уголовной ответственности заявителей. Это относится прежде всего к компетенции внутригосударственных судов. По этой причине не совсем понятно, как можно освободить осужденного по делу «Ив Роше» в рамках «обеспечительных мер?», – недоумевает адвокат.

«Получается, что несмотря на совершенное преступление, состоявшийся приговор, несмотря на многочисленные нарушения правил условного наказания, которые позволил себе Навальный, этот осужденный, по мнению страсбургских судей, должен быть выпущен? Должен быть выпущен до момента, пока вердикт по его жалобе, который еще только будет через какое-то время вынесен?», – удивляется адвокат.

«Навальному и так уже дважды назначались условные сроки. Многие не понимают, что отмена условного наказания связана в его случае не с новым приговором по новому делу. Такая отмена – следствие того, что условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал порядок, за что неоднократно привлекался к административной ответственности, регулярно не исполнял возложенные на него судом обязанности», – отметила Спиридонова.

«Исполнять ли Москве этот странный, скоропалительный вердикт Страсбурга? Вопрос спорный. Дело в том, что сам приговор Навальному уже давно состоялся, он существует де-факто и де-юре. Я хотела бы напомнить, что в 2017 году ЕСПЧ уже вынес свой вердикт на процессе «Навальные против России» (дело «Ив Роше») и этот факт послужил основанием для возобновления в нашей стране производства по уголовному делу», – добавила адвокат.

«Президиум Верховного Суда РФ в апреле 2018 года изучил это дело и не усмотрел оснований для отмены приговора в отношении осужденного Алексея Навального. Как известно, он был осужден за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности и легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», – отметила Спиридонова.

«Стоит отметить, что Страсбургский суд не имеет права заставлять государство-ответчика изменить сложившуюся административную практику либо пересмотреть внутренние законы», – подытожила адвокат.

В среду Европейский суд по правам человека призвал Россию немедленно освободить блогера Алексея Навального, осужденного по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это решение недопустимой попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобным требованием ЕСПЧ разрушает свою международно-правовую основу.

2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.