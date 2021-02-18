Генсек ООН предупредил о наступлении эпохи неонацизма

18.02.2021, 19:32, Новости дня

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В мире отмечается рост расизма и нетерпимости, мировому сообществу необходимо предпринять усилия для недопущения распространения таких идей, сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш.

«Некоторые наблюдатели пришли к печальному заключению, что наш мир входит в эпоху пост-просвещения. Ценности просвещения – главенство разума, терпимость и взаимное уважение – исчезают. На их месте, как мы видим, разрастаются национализм, популизм, ксенофобия, идеи превосходства белой расы, неонацизм. Расизм – в самом центре этого безумия», – цитирует генсека ТАСС.

Он призвал мировое сообщество бороться с расизмом, и подчеркнул, что расизм – «многогранный феномен культуры». «Победа над ним требует усилий каждый день и на всех уровнях», – сказал Гутерриш.

Проявления расизма и дискриминации встречаются в ненависти к мусульманам, растущем антисемитизме, преследовании христианских меньшинств и других формах и ксенофобиях, добавил глава ООН.

В 2020 году Генассамблея ООН приняла российский проект резолюции о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Соединенные Штаты и Украина голосовали против.