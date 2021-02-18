 

В России испытают новый вид льготной ипотеки

18.02.2021, 19:18, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил о планах регулятора запустить в рамках эксперимента новый вид ипотеки. Речь идёт о так называемой “зелёной” ипотеке.

В Центробанке пояснили, что программа подразумевает выдачу льготных кредитов гражданам на покупку жилью с высоким уровнем энергоэффективности. Швецов обратил внимание, что аналогов такой ипотеки в мире пока нет. Однако для запуска программы необходимо зафиксировать в законодательстве определения “зелёного” жилья, сообщает “Общественная служба новостей”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.07 / Мнение: В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым. Только их не спрашивали

01.07 / “Фильм о настоящих мужчинах” – чемпион Европы по бодибилдингу Зайнилов о “Шугалее-2”

07.08 / Спецслужбы Великобритании предупредили об опасности на курортах Турции

02.11 / Нечистая сила на страже христианских порядков

14.07 / СМИ: Том Хиддлстон встречается с актрисой Зави Эштон

09.07 / Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 509 зараженных

16.07 / Ученые нашли ключевой признак осложнений от коронавируса

17.11 / После исчезновения с ТВ Никита Малинин продолжает заниматься творчеством

25.10 / Мнение: Тест №21. Психоалхимия. Разморозка

05.02 / Мнение: Страна победившей медиа-цензуры, борьба за честные выборы и лишение премии Сахарова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска