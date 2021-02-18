Эксперты назвали лучший возраст для покупки собаки ребенку

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18.02.2021, 19:18, Разное
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал лучший возраст, в котором ребёнку можно завести собаку. Специалист считает, что приводить в дом питомца стоит лишь когда ему исполнится семь лет.

Голубев пояснил, что в этом возрасте ребёнок будет готов взять на себя часть обязанностей по уходу за домашним животным и это будет развивать у него чувство ответственности. Однако ему необходимо разъяснить меры безопасности при общении со зверем: к примеру, нельзя тревожить собаку, когда она ест или спит, сообщает “Радио 1”.



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