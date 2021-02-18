 

Роспотребнадзор выявил, что «Пельмени с мясом архимандрита» на самом деле содержат свинину

18.02.2021, 19:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Свердловское управление Роспотребнадзора по просьбе потребителей провело лабораторное исследование «Пельменей с мясом архимандрита», произведённых в Екатеринбурге. Результат шокировал специалистов – в «мясе архимандрита» обнаружена ДНК свиньи.

Архимандрит – один из высших монашеских чинов в Русской Православной церкви. Ранее мясо столь высокопоставленного священнослужителя в кулинарии не использовалось, именно поэтому покупатели попросили о лабораторном исследовании пельменей. Продукт, судя по этикетке, производится храмом во имя Святого Целителя Пантелеимона. Храм находится на территории Свердловской областной клинической психиатрической больницы, расположенной на восточной окраине Екатеринбурга. Где находится цех по производству пельменей, выяснить не удалось.

Помимо мяса свиньи и обычных для пельменного фарша добавок, лаборатория ничего не обнаружила. Следов человеческой ДНК в фарше нет. Специалисты Уральского НИИ ветеринарии заявили, что порода свиньи под названием «архимандрит» им неизвестна, поэтому, скорее всего, речь идёт всё же не о животном, а о должности человека. Стандартов и технических условий, регулирующих процент содержания человеческого мяса в пельменном фарше, в России не существует. Нигде в нормативных документах не говорится, сколько мышечной ткани священнослужителя должно находиться в продукте, чтобы он считался «пельменями с мясом архимандрита». Тем не менее, в Роспотребнадзоре считают неуважением к потребителям попытку выдать свинью за монаха.

Журналисты не смогли дозвониться до настоятеля храма архимандрита Димитрия и связались с главврачом Областной психбольницы. Однако он заявил, что давно не контролирует деятельность храма, находящегося на территории лечебницы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.12 / Выбывший из «Ледникового периода» Влад Топалов перенес операцию

26.10 / В России введут ограничения на просмотр видео из TikTok

14.02 / Медики назвали случаи, когда гормоны спасут от коронавируса

22.07 / Михаил Виноградов: Назначение Дегтярева – это эксперимент

13.01 / Мнение: Семибигтековщина провозгласила конец свободы слова

24.08 / Эксперт объяснил отсутствие обоймы у вооруженного Лукашенко

30.11 / Лера Кудрявцева рассказала о восстановлении мамы после инсульта

09.10 / Полицейские и паранормальщина

15.11 / NASA планирует развернуть метеорологическую сеть на Марсе

01.10 / Ссоры Лукашенко с Москвой назвали причиной протестов в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска