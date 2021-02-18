Роспотребнадзор выявил, что «Пельмени с мясом архимандрита» на самом деле содержат свинину

18.02.2021, 19:11, Разное

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Свердловское управление Роспотребнадзора по просьбе потребителей провело лабораторное исследование «Пельменей с мясом архимандрита», произведённых в Екатеринбурге. Результат шокировал специалистов – в «мясе архимандрита» обнаружена ДНК свиньи.

Архимандрит – один из высших монашеских чинов в Русской Православной церкви. Ранее мясо столь высокопоставленного священнослужителя в кулинарии не использовалось, именно поэтому покупатели попросили о лабораторном исследовании пельменей. Продукт, судя по этикетке, производится храмом во имя Святого Целителя Пантелеимона. Храм находится на территории Свердловской областной клинической психиатрической больницы, расположенной на восточной окраине Екатеринбурга. Где находится цех по производству пельменей, выяснить не удалось.

Помимо мяса свиньи и обычных для пельменного фарша добавок, лаборатория ничего не обнаружила. Следов человеческой ДНК в фарше нет. Специалисты Уральского НИИ ветеринарии заявили, что порода свиньи под названием «архимандрит» им неизвестна, поэтому, скорее всего, речь идёт всё же не о животном, а о должности человека. Стандартов и технических условий, регулирующих процент содержания человеческого мяса в пельменном фарше, в России не существует. Нигде в нормативных документах не говорится, сколько мышечной ткани священнослужителя должно находиться в продукте, чтобы он считался «пельменями с мясом архимандрита». Тем не менее, в Роспотребнадзоре считают неуважением к потребителям попытку выдать свинью за монаха.

Журналисты не смогли дозвониться до настоятеля храма архимандрита Димитрия и связались с главврачом Областной психбольницы. Однако он заявил, что давно не контролирует деятельность храма, находящегося на территории лечебницы.

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