Мнение: Так госудУрство ни при чём, говорите?..

18.02.2021, 19:10, Разное

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Гот hэлф. Когда-то я написал пост на тему, где жаловался, что ветераны должны жить в чёрт-те каких сараях и государство, которое им должно за победу, ничем не помогает. Тут же набежали отрабатывать деньги и защищать своё любимое проворовительство Свидетели Великой России с воплями, что государство-де ни при чём (ну понятно, КОГДА оно вообще у них было “при чём”?), а спрашивать надо с внуков. Что ж, тогда я им имею ещё сказать пару слов!

Сайт “Новая газета”:

“В Москве умер ветеран, которому не выдали квартиру из-за «40 лишних сантиметров» в его однушке. Весной префект СВАО обещал «все выяснить»

ОБЩЕСТВО

20:03 15 февраля 2021

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В Москве в возрасте 94 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Вагаршак Хачатрян, которому власти отказывались улучшать жилищные условия из-за «40 лишних сантиметров» в его квартире. Об этом рассказала Znak.com дочь ветерана Лилит Хачатрян.

В марте 2020 года издание опубликовало историю 94-летнего ветерана из Москвы, который жил на кухне в небольшой однокомнатной квартире вместе с дочкой, внучкой и правнучкой. Тогда в разговоре с корреспондентом Znak.com префект СВАО Москвы Алексей Беляев пообещал «записать имя ветерана и все выяснить».

В конце ноября прошлого года семья Хачатрян обратилась в суд, но ветеран умер, не дождавшись вынесения судебного решения.

В октябре 2019 года, как пишет Znak.com, ветеран обратился в департамент городского имущества города Москвы с просьбой улучшить его жилищные условия. Ему пришел ответ из мэрии, в котором было сказано, что на каждого члена семьи должно приходиться меньше 10 квадратных метров жилья, чтобы признать семью нуждающейся в получении новой квартиры. Общая площадь квартиры Хачатряна составляла 41,5 квадратного метра.

«В мэрии считают, что у нас есть лишние 40 [квадратных] сантиметров у каждого. 40 сантиметров! Знаете, откуда эти сантиметры? Это наш балкон. Как же так, получается? Разве можно жить на балконе?», — говорил ветеран журналистам.

«Мы не раз обращались к властям, папа и [экс-мэру Москвы Юрию] Лужкову писал, и [экс-президенту России Дмитрию] Медведеву писал, чтобы хоть как-то улучшить наши жилищные условия. Но результатов эти письма не принесли», — рассказывала Лилит Хачатрян.

Хачатрян родился в 1926 году в Краснодаре. В В 30-х годах его семья перебралась на родину в Ереван. В возрасте 17 лет в 1944 году Хачатряна забрали на фронт. После окончания войны он продолжил службу в рядах советской армии, получил звание лейтенанта, стал офицером, а потом служил в Беларуси.

В 60-х годах семья ветерана продала все имущество в Ереване и купила маленькую однокомнатную квартиру на севере Москвы”.

Ну что, дорогие защитнечки своего любимого государства и проворовительства, а что вы скажете вот за это? Снова оно ни при чём и опять с внуков надо спрашивать? Или, какой там у вас ещё ответ был в методичках, невозможно приставить к каждому ветерану по человеку? Или ещё один ответ могу подсказать – “понаехали тут, сидели бы в своём Ереване”. Сейчас же не приято вспоминать, что те, кто “понаехал”, воевали не хуже вас, русских, и на войне по национальностям не делились, поэтому у них может сейчас быть только одна национальность – “ветеран”!

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