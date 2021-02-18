Мнение: Опрос

18.02.2021, 19:00, Разное

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Высшая школа экономики провела некий опрос, в котором 60 процентов опрошенных якобы согласились с повышением налогов, если они пойдут на всякие полезные вещи.

Откровенно говоря, есть некоторые сомнения в результатах такого мероприятия. Если только опрос не проводился в клинике для людей с тяжелыми мозговыми поражениями. Представить себе российского гражданина, с радостью соглашающегося на дополнительное повышение и без того безумных по всем меркам налогов, я лично не могу. Хотя ВШЭ это сумела.

Ответ может лежать не в научной, а в сугубо политической плоскости. Скоро выборы, до которых проводить разные эксперименты над населением считается не совсем верным, зато после них власть отрывается по-полной. Если же учесть, что вообще-то говоря, режим давно банкрот, причем в прямом смысле, то единственным источником заполнения кассовых разрывов остается только население. Которое вполне могут после выборов начать обдирать с удвоенной силой под вывеской «по просьбам трудящихся». А потому нынешнее «исследование» может иметь прицел именно туда, в осень.

Прямое и тупое повышение налогов вводить уже бессмысленно, но вот задрать тарифы, акцизы и разнообразные косвенные подати — очень даже. В итоге все равно по цепочке за все заплатит потребитель — то самое население. Президент выразит озабоченность по поводу внезапного подъема цен и повелит заморозить цены на какой-нибудь наугад выбранный корм — да те же макароны. Месяца на три. Правительство возьмет под козырек, на чем все и закончится.

Ничем иным оплачивать свою бездарность эта шпана все равно не в состоянии. Создать что-нибудь работающее они не умеют, да если что и работает, то его тут же ограбят и разденут. По-другому бизнес в стране все равно не устроен. Единственные места, где живут талантливые управленцы — это там, куда попадают живительные ручьи из бюджета. За эти места они и рвут друг друга. А наполняют бюджет поборами с населения. Вот и вся нехитрая путинская экономика. Она может существовать до тех пор, пока есть что выжимать из людей. Ну, а что потом — эти ребята не думают, так далеко они смотреть все равно не умеют.

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