Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя Дева в пикантном образе снялась для обложки глянца

18.02.2021, 18:58, Разное

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В последнее время имя старшей дочери Моники Белуччи и Венсана Касселя – 16-летней Девы – не сходит со страниц мировых СМИ. То она рассекретит своего бойфренда – манекенщика Луку Саландра, то появится на озере Комо – на съемках новой рекламной кампании Dolce&Gabbana, то украсит обложку французского издания журнала ELLE: сначала осенью прошлого года, затем – зимой этого. Но сейчас Дева порадовала своим появлением читателей испанской версии Harper’s Bazaar, на одной из обложек которого будет блистать в марте.

Героиня кавер-стори позирует в образе от Dolce&Gabbana, причем, довольно пикантном: на ней одето боди, прикрытое клетчатым жакетом, поэтому рассмотреть во всей красе можно и декольте, и ноги Девы. Снимал дочь Белуччи и Касселя известный испанский фотограф Хави Гордо.

Дева Кассель на обложке Harper’s BazaarНапомним, Дева – первый ребенок Моники Белуччи и Венсана Касселя. У нее есть родная сестра, 9-летняя Леони, а с недавних пор, с прошлого апреля, появилась и сводная – у Венсана и Тины Кунаки родилась дочь Амазония. О Деве пока мало что известно, так как Моника и Венсан держали своих детей подальше от общественного внимания. Но теперь, похоже, ситуация в отношении Девы изменилась.

Если однажды одна из моих дочерей скажет, что хочет пойти по моим стопам, я не буду против. Я надеюсь, они будут увлеченными людьми, пусть это касается любой области – даже если они захотят открыть свою пекарню и готовить каждое утро ароматный хлеб, здорово! Главное, чтобы то, чем мы занимаемся, наполняло нашу жизнь смыслом, заставляло просыпаться по утрам с чувством благодарности, – рассказывала Моника в интервью Verissimo.

Дева Кассель на обложке ELLE