Немецкие мосты в Россию разделили Европу

18.02.2021, 18:56, Разное

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Работа с Москвой сопряжена с риском игнорирования озабоченностей центральных и восточных стран ЕС

TONY BARBER FEBRUARY 15 2021

Ни с одной западной страной Германию не связывают отношения более исторически отягощенные, чем отношения с Россией. В июне наступит памятная дата – 80-я годовщина нацистского вторжения в Советский Союз, прелюдия к титаническим битвам и зверствам военного времени, которые по-прежнему влияют на самооценку Германии и серьезно влияют на отношение официальных властей к России.

Однако ничто из этого не может служить оправданием для некоторых необдуманных замечаний, сделанных президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером на прошлой неделе по поводу германо-российских отношений. В газетном интервью он защищал проект газопровода «Северный поток – 2», предназначенный для доставки российского газа в Германию через Балтийское море, как одного из немногих мостов между Россией и Европой в условиях ухудшения дипломатической обстановки и климата безопасности.

Далее Штайнмайер сказал, что «для нас, немцев, есть другое измерение» – более 20 миллионов советских людей, погибших во Второй мировой войне. «Это не оправдывает никаких нарушений в сегодняшней политике России, но мы не должны упускать из виду более широкую картину», – сказал он .

Проблема с защитой Штайнмайером «Северного потока-2» как погашения морального долга перед Россией заключается в том, что президент не упомянул о других странах, опустошенных нацистами между 1939 и 1945 годами. РФ стала правопреемницей Советского Союза в Совете Безопасности ООН после падения коммунизма в 1991 году. Но русские – не единственная нация-преемница с точки зрения моральных долгов, как поспешил указать посол Украины в Берлине .

Действительно, список европейских стран, которые могут претендовать на моральный долг Германии, удручающе велик и простирается далеко за пределы несуществующего СССР. Несомненно, бывшая Западная Германия и, после 1990 года, воссоединившееся немецкое государство с удивительной настойчивостью и высоким чувством ответственности искупили нацистские преступления. Но замечания Штайнмайера подчеркивают, что РФ для многих немецких политиков и руководителей бизнеса остается особым случаем.

Партнерство Германии с Россией по проекту «Северный поток – 2» вызывает опасения в тех частях Центральной и Восточной Европы, где исторические воспоминания сохраняются веками. Польша была стерта с карты Европы на 123 года из-за трех разделов между 1772 и 1795 годами, организованных в основном Пруссией и Россией. Германо-советский пакт 1939 был прелюдией к ещё одному двустороннему нападению на Польшу.

«Северный поток – 2» – проект, который настолько близок к завершению, что его может быть слишком поздно останавливать, – не несет в себе угрозы территориальной аннексии или военной агрессии. Но для стран, которые находятся между Германией и Россией, это выглядит как еще одна договоренность, сделанная над их головами и при скандальном невнимании Берлина к их проблемам.

Последствия для ЕС могут быть серьезными. Заявленная амбиция блока из 27 стран – действовать как стратегически зрелая держава с последовательной, единой внешней политикой и политикой безопасности. Однако для стран Балтии, Польши и других стран урок «Северного потока-2» состоит в том, чтобы не доверять свою свободу какой-то туманной концепции безопасности ЕС, когда Германия целенаправленно ведет двусторонние сделки с Россией.

Для жителей Центральной и Восточной Европы решающим защитником их независимости является не ЕС, а США. Таким образом, оборона и безопасность могут быть добавлены к верховенству закона, плюрализму СМИ и миграции как еще одна область, в которой споры разделяют некоторые страны-члены ЕС из Западной Европы от некоторых из стран Центральной и Восточной Европы.

Отличительной чертой взаимодействия Германии с Россией является ее широкая межпартийная поддержка. Канцлер Ангела Меркель сохранила санкции ЕС в отношении РФ за аннексию Крыма в 2014 году и вооруженную интервенцию на юго-востоке Украины, но она поддерживает Nord Stream 2. Подход Армина Лашета, нового лидера Христианско-демократической партии Меркель, кажется менее нюансированным. Когда президент РФ Владимир Путин был занят захватом Крыма, Лаше раскритиковал то, что он называл «антипутинским популизмом» в Германии.

Хайко Маас, министр иностранных дел Германии от социал-демократов, защищает отношения Берлина с Москвой на том основании, что западные страны должны позаботиться о том, чтобы не подтолкнуть Россию к более тесному экономическому и военному сотрудничеству с Китаем. Что касается правой популистской Альтернативы для Германии и левых партий Die Linke, то они не согласны с ХДС и СДПГ по большинству вопросов, но не по политике установления контактов с Россией.

Но что Кремль дает Германии взамен? В 2015 году, Бундестаг стал объектом кибератаки, в которой власти Германии обвинили Россию. Четыре года спустя ссыльный лидер чеченских повстанцев был убит в Берлине, как утверждают прокуроры, по приказу правительства России.

Короче говоря, аргумент о том, что тесные экономические и энергетические отношения с Россией приносят дивиденды европейской безопасности, кажется шатким, по крайней мере, в эпоху Путина. Немецкие политики должны задать себе вопрос не о том, насколько велик моральный долг их страны перед Россией, а о том, достигают ли «Северный поток – 2» и другие мосты в Россию каких-либо значимых результатов.

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10 February 2021

Germany’s life-and-death fight for Russian gas

Борьба Германии не на жизнь, а на смерть за российский газ

Читатели Eurointelligence, вероятно, не будут удивлены, прочитав об утечке документа, который Олаф Шольц в прошлом году отправил Стивену Мнучину, бывшему министру финансов США. Мы уже сообщали что в сентябре Шольц предложил сделку по софинансированию строительства терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), чтобы США могли увеличить продажи газа Германии. Просочившийся документ теперь говорит нам, что Германия была готова выделить 1 млрд евро на этот проект в обмен на отказ США от оппозиции «Северному потоку 2». Вчера президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер применил самое мощное оружие для защиты пректа. Он сказал, что Германия обязана этим РФ из-за 20 миллионов русских, погибших во Второй мировой войне. Комментарий Штайнмайера вызвал немедленный протест посла Украины в Берлине, который обвинил президента Германии в выдвижении, как он дипломатично выразился, сомнительных исторических аргументов.

Все это говорит нам о том, что Германия отчаянно пытается запустить «Северный поток – 2», и что коалиция пойдет на все, чтобы это произошло. Tagesschau сообщает, что в случае отмены проекта РФ в ответ сократит существующий экспорт нефти и газа в Германию, что вызовет немедленную энергетическую аварию. Это объясняет отчаяние. Вы же не хотите, чтобы в год выборов в стране погас свет. Задержки с закупкой вакцины уже указали на некомпетентность руководства. Когда люди понимают, что ХДС / ХСС и СДПГ также неправильно управляли энергетической политикой, избиратели могут в конечном итоге их покинуть.

Из документа Шольца также очевидно, что Германия неверно оценивает характер оппозиции США. Немцы думают, что все дело в деньгах, что жители США хотят продавать им свой газ. Мы уверены, что СПГ-лобби в Вашингтоне активно и делает представления в Конгрессе. Но свести эти дебаты к экспорту американского газа было бы фундаментально неверной характеристикой позиции США. Так было даже при Трампе. Еще одно соображение заключается в том, что существующие терминалы СПГ в Европе не работают на полную мощность. Другой терминал не будет иметь большого значения.

В Германии не понимают, что позиция США является геостратегической. США хотят предотвратить зависимость Германии и Европы от поставок российского газа и договориться с Москвой о сделке, которая нанесет ущерб Украине. Немцы смотрят на это с чисто меркантилистской точки зрения. Решение Ангелы Меркель отключить атомные электростанции поставило Германию в положение, когда у нее не было другого выбора, кроме как полагаться на ископаемое топливо – с самыми дешевыми оптовыми поставками из России. Без «Северного потока – 2» Германии пришлось бы сделать ряд непопулярных политических решений, которые, из-за счет повышения цен, неизбежно повлекли бы за собой сокращение спроса на энергию со стороны крупных промышленных компаний. На карту поставлено будущее немецкой промышленной модели. Вот почему правительство и президент Германии рассматривают этот вопрос как борьбу не на жизнь, а на смерть.

Мы задаем себе вопрос, есть ли место для компромисса. Например, может ли Германия согласиться разделить поставки – покупать половину своего газа, импортируемого в США, а другую половину – у России. Или какой-то другой вариант раздела. Это будет очень дорого, потому что Германии, вероятно, придется компенсировать «Газпрому» убытки и договориться о какой-то параллельной сделке с Владимиром Путиным.