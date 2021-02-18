ERR – внешняя разведка Эстонии предупреждает о готовности России противостоять НАТО

18.02.2021, 18:50, Новости дня

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Несмотря на пандемию коронавируса, Москва продолжает модернизацию и развёртывание ракетных вооружений и дополнительных сил на западном направлении, постоянно наращивая готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО. Об этом сообщается в ежегодном отчёте Департамента внешней разведки Эстонии. Авторы доклада также предупреждают, что Китай будет принимать всё более активное участие в совместных военных учениях с Россией, пишет ERR.



Reuters

Несмотря на пандемию коронавируса, РФ в прошлом году продолжила формирование новых дивизий, а также модернизацию и развёртывание ракетных вооружений на западном направлении. Об этом сообщается в опубликованном в среду ежегоднике Департамента внешней разведки Эстонии (Välisluureamet/VLA).

В отчёте отмечается, что в течение прошлого года в российской армии происходило широкое распространение коронавируса, которое «скрывалось от общественности», и заражённые и умершие были в том числе среди высшего офицерского состава. Тем не менее это не сказалось на общем развитии и существенных видах военного потенциала вооружённых сил восточного соседа Эстонии.

По оценке департамента, нет никаких признаков изменения Россией своей долгосрочной стратегии — наращивать готовность к полномасштабному противостоянию с НАТО. «По-прежнему видно, что в этой сфере для РФ имеет первостепенное значение увеличение регионального перевеса сил с точки зрения как присутствия войск, так и модернизации и развёртывания ракетного вооружения», — говорится в отчёте.

VLA отмечает, что в Калининградской области в 2019 году был создан новый танковый полк, а в прошлом году — новая мотострелковая дивизия, которая стала уже шестой по счёту дивизией за семь лет, созданной Россией на западном направлении. Параллельно идет развёртывание на побережье Финского залива ракетных систем береговой обороны «Бал» с дальностью действия 120 километров. Кроме того, в РФ идёт реформа воздушно-десантных войск (ВДВ), с тем чтобы подразделения ВДВ были в будущем способны выполнять задачи по всему спектру боевых действий — от локальных конфликтов до масштабной войны, ведущейся традиционными средствами.

До настоящего времени российские Вооружённые силы считали своим краеугольным камнем превосходство в ракетных системах ближней и средней дальности и полное превосходство по тактическим ядерным боеголовкам. Но после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) российское оборонное руководство начало беспокоиться о сохранении этого превосходства.

«Россия пытается не допустить размещения американского ракетного вооружения в Европе и связанного с этим паритета сил. Российское руководство по-прежнему обеспокоено инфраструктурой американской системы противоракетной обороны Aegis Ashore в Европе, поскольку, по мнению России, противоракетная оборона мешает ей угрожать НАТО ядерным нападением», — говорится в отчёте.

Учения «Запад» в этом году могут обновиться

Несмотря на внешнеполитические декларации о противоположном, РФ в прошлом году продолжала проводить в прежнем объёме учения и разведывательные полёты в Западном военном округе. В этом году также ожидается проведение очередных крупных учений на европейском направлении «Запад-2021», на которых, как правило, отрабатывается война с НАТО в регионе Балтийского моря.

«Учения важны с точки зрения Эстонии и НАТО, потому что в их рамках РФ сосредоточит у границ стран Балтии десятки тысяч военнослужащих. Существенно возрастёт активность российской военной авиации над Балтийским морем, и Россия, по всей вероятности, перебросит сюда дополнительные военные корабли из Черноморского и Северного флотов», — отмечается в ежегоднике Департамента внешней разведки.

По оценке VLA, учения «Запад» в этом году могут пройти в новой обстановке, с учётом ситуации в Белоруссии и возможного участия в них Китая. «Из-за тесной интеграции белорусских вооружённых сил с российскими вооружёнными силами Белоруссию сейчас можно назвать «Белорусским военным округом» России. Однако в случае серьёзного углубления внутриполитического кризиса или политических реформ в Белоруссии могут потребоваться коррективы в сценариях учений или военных планах на направлении НАТО», — отмечается в отчёте.

Китай участвует в российских стратегических учениях с 2018 года. «Если Китай также подтвердит участие в учениях «Запад-2021», то будет исключительно интересно проследить, какое определение дадут китайские Вооружённые силы своей роли в направленной против НАТО военной операции в Европе», — говорится в ежегоднике VLA. В департаменте при этом отметили, что РФ и КНР в ближайшее время не заключат военный союз, поскольку Пекин в этом не заинтересован.

Дата публикации 17 февраля 2021 года.