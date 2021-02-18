CNN – «Спутник V» принесёт России не только прибыль, но и дружбу Латинской Америки

18.02.2021, 18:50, Новости дня

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Хотя Латинская Америка считается зоной геополитического влияния США, именно к РФ стали обращаться страны региона, когда оказались без вакцины, пишет на своём сайте CNN. И нынешняя популярность российской вакцины положительным образом скажется на позициях РФ в мире после окончания пандемии, полагает телеканал.



Reuters

Россия становится главным поставщиком вакцины от COVID-19 в Латинскую Америку, пишет на своём сайте CNN. В результате этот шаг может привести к долгосрочным последствиям для формирования миропорядка после окончания пандемии и ещё больше сократить влияние США в регионе.

Так, со стороны западных стран на Россию сейчас сыпется критика, но в Латинской Америке все эти проблемы не имеют значения. «Сейчас не время для идеологии. Наша цель состоит в том, чтобы Западное полушарие получило вакцину, а не чтобы лезть в чужие внутренние дела», — приводят журналисты мнение бывшего аргентинского дипломата Эдуардо Вальдеса.

Латинская Америка всегда считалась «подбрюшьем» США, но теперь она всё больше обращается к РФ за помощью в борьбе с пандемией. Шесть государств региона: Аргентина, Боливия, Мексика, Никарагуа, Парагвай и Венесуэла — уже одобрили использование вакцины «Спутник V».

Ярким примером этой динамики стал случай Колумбии, которая считалась ближайшим союзником США в регионе. Раньше она критиковала вмешательство Путина в дела Латинской Америки, но когда оказалось, что она осталась без вакцины, колумбийские власти решили отставить идеологию в сторону. На следующий день после публикации в журнале The Lancet, посвящённой российской вакцине, Колумбия объявила о начале переговоров с Россией по поводу приобретения прививок.

При этом всего несколько месяцев назад между Колумбией и Россией был скандал с выдворением дипломатов. Но на переговорах по вакцине он не сказался. И наоборот, поставки российской вакцины как раз могут наладить отношения между двумя странами. РФ готова предоставить Колумбии 100 тыс. доз в течение двух недель после заключения сделки.

Весь регион отчаянно нуждается в вакцине, он оказался в числе наиболее пострадавших от пандемии. Однако, по статистике, в странах Южной Америки в среднем приходится меньше двух доз на 100 человек, тогда как в ЕС — почти 5 доз, а в США — больше 14 доз вакцины в пересчёте на те же 100 человек.

Как отмечают аналитики, в таком случае всегда проще вести дела с государством, чем с частной компанией. Аргентина изначально хотела купить вакцину у Pfizer, но у РФ это оказалось проще: аргентинский президент обратился напрямую к Путину. В итоге Аргентина купила 25 миллионов доз «Спутник V».

На успехе российской вакцины сказались ещё два фактора. Во-первых, ещё до начала переговоров оказалось, что «Спутник V» вдвое дешевле вакцины Pfizer. Латиноамериканские экономики сильно пострадали от пандемии, так что рады сэкономить. Во-вторых, российский препарат можно хранить при температуре от +2 °C до +8 °C. А его конкурент от Pfizer требует экстремально низких температур хранения, которые часто невозможно обеспечить, особенно в сельских регионах континента.

Как отмечают аналитики, РФ теперь может извлекать выгоду из столь широкого распространения своей вакцины по всему миру: уже 26 стран её одобрили. Российский президент может на этой основе выстраивать новые и многообещающие отношения. По словам политологов, у РФ есть и политические интересы в Латинской Америке, и торговые. Так, она хочет противостоять гегемонии США, а также улучшить свою репутацию после многих лет соперничества с Западом. Поставки вакцин как раз помогают и Москве, и Пекину создавать позитивный имидж. Кроме того, продажа вакцины миллионами доз обещает РФ и немалую экономическую выгоду, что хорошо для российской экономики, весьма пострадавшей от западных санкций.

Запад же, наоборот, показал своё нежелание думать о других. Великобритания и ЕС ввязались в спор по поводу распределения вакцин, а США забронировали себе столько вакцины, что хватило бы каждому американцу по семь доз. То есть американцы первым делом пытаются обеспечить вакцинами свой народ, а РФ и Китай хотят с их помощью укрепить внешние отношения.

Как отмечают политологи из Латинской Америки, в результате, когда западные страны позволили компаниям патентовать свои вакцины, они упустили шанс одержать моральную победу. И это скажется на их позициях в мире после окончания пандемии. «Мир уже какое-то время состоит из многих полюсов. И внутри этого многополярного мира РФ и Китай быстрыми темпами набирают обороты. Ситуация с вакциной только подстегнёт эту тенденцию», — приводит CNN мнение дипломата из Боливии.